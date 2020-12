Karácsony ölelés, puszi nélkül – Heves megyében betartják az óvintézkedéseket

Arról a legidősebbek sem igen tudnak, hogy a karácsony valaha elmaradt volna. A koronavírus-járvány ellenére, ha egészségügyi korlátozások mellett, szűk körben is, de ünnepelhetünk.

Karácsony jövőre is lesz, az a fontos, hogy mi is legyünk, idézte Orbán Viktor miniszterelnök a járványügyi szakembereit a veszélyhelyzet meghosszabbításának bejelentésekor. A január közepéig hatályban maradó kormányrendelet teljes tilalmat nem állít a közös családi karácsony elé, de a létszámot korlátozza. Családi és magánrendezvényen legfeljebb tízen lehetnek jelen egy időben. A biztonsági szabályok legszigorúbb betartása mellett döntött Vámosgyörkön Nagy Krisztián, aki nem hív vendégeket. A Skóciában élő tiszanánai Demeter Julianna várandós unokahúgára tekintettel mondta le a családi vacsorát. A füzesabonyi Vass Anett még a bevásárlást is igyekszik online módon megoldani. Gavrucza Nagy László egri zenetanár esete speciálisabb.

– Lelkészcsalád vagyunk, karácsonykor több a szolgálat. Ha korlátozottan is, de a hívekkel találkozhatunk. Minden rokonunk Romániában él, de nem megyünk, féltjük az egészségüket, és karanténba sem szeretnénk kerülni. Otthon, négyesben töltjük az estét – árulta el Gavrucza Nagy László.

Akik vendégeket fogadnak, mind fontosnak tartják, hogy öleléssel, puszival, kézfogással ne köszöntsék egymást. A rendszeres kézfertőtlenítés, a helyiség méretétől függő távolságtartás és a szellőztetés sem kerüli el a figyelmüket. Ügyelnek arra, hogy egy tálból ne egyenek, és ne fogják meg egymás evőeszközeit. A maszkról egyforma a vélemény. Evés közben nem lesz senkin, utána már nem sokat érne fölvenni. A gyöngyösi Nagy Gábornál azok, akik naponta járnak emberek közé, az idősektől elkülönítve vacsoráznak majd. A szintén gyöngyösi Molnár Katalinéknál a nagyszülők védelmére mindenki PCR-tesztet készíttet a szenteste előtt. E nap esetében hétfőn még módosulhat a kijárási tilalom ideje, ami idén új szempont minden helyen. Az egri Ménes Anna ezért inkább közös ebédre megy nővéréhez, a füzesabonyi Nagyné Kladiva Apollónia korábban tálalja a vacsorát, az egri Szűcs Rita pedig a távoli rokonoknak inkább nyáron szervez kerti partit. Van olyan család, ahol már átestek a fertőzésen. Magdáné Faragó Judit Vámosgyörkön mégis óvatos.

Érzelmi problémáink lehetnek

Dr. Moretti Magdolna egri pszichiáter szerint az idei karácsony sokakból válthat ki szomorúságot, csalódottságot, vagy akár haragot, frusztrációt. Vannak sérülékenyebb családtagok, esetleg kezelés alatt állók szorongás, depresszió miatt, vagy friss veszteséggel küzdők. Rájuk különösen sok figyelmet kell fordítani. Legyünk együttérzéssel, senkire ne erőltessük rá a találkozást, ha fél. Videóhívással osszuk meg a gondunkat egymás között. Beszélgessünk, idézzünk fel anekdotákat, régi vidám eseményeket. A közös éneklés is sokat segíthet. Küldhetünk a karácsonyi menüből, süteményből kóstolót. Akinek nincs közeli hozzátartozója, barátokkal, segítőkkel léphet kapcsolatba. Találjunk örömet a lakás feldíszítésében, a főzésben. A rituálék hatalmas erőt jelentenek. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket.

– Az orvosok azt mondták, néhány hónapig védettek vagyunk a vírussal szemben, de a mutációjával szemben nem. Ezért karácsonyig igyekszünk itthon maradni a szűk család érdekében – magyarázta Magdáné Faragó Judit.

Németországban él a vámosgyörki dr. Kalmár Tímea orvos. Ott a járványügyi szakemberek tiltakoznak a többgenerációs ünneplések engedélyezése ellen.

– Anyukám nem jöhet el a szentestére, mert karanténba kellene vonulnunk. Nem lesznek vendégeink, és ha súlyosodik a helyzet, akár szolgálatra is berendelnek – mondta dr. Kalmár Tímea.

Minden megkérdezett örül az online kapcsolattartási lehetőségeknek. Ez lesz a fő színtere az idei karácsonynak. Dr. Kusper Zsuzsa egri orvos ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi szeretetkapcsolatokat működtetni kell, különben annak hiánya okoz betegségeket. Találkozni kell a szeretteinkkel a higiénia és a józan paraszti ész szabályait betartva.