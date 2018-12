Karácsony után: sokan kicserélnék a nem tetsző ajándékot

Karácsony előtt az ajándékokat keresők lepték el az üzleteket, az ünnepek után pedig azok, akik kicserélnék – mert nem tetszik, kicsi vagy nagy – amit kaptak. Nem közismert, de ez az „after christmas” vetekszik az aranyvasárnappal. A Heol annak járt utána, milyen lehetőségeink vannak a cserére.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

Nem csak ajándékot adni, kapni is öröm. Megkeserítheti azonban a szánk ízét, ha amivel megleptek, valamilyen oknál fogva nem felel meg igényeinknek. Hibázhat a méret, eltérhet az ajándékozó és a megajándékozott ízlése, de az is előfordulhat, hogy ugyanazon használati tárgyból kettőhöz is hozzájutunk hirtelen. Így járt például Kocsisné Bóta Szilvia, akit a szülei és az anyósék is egy-egy mikrohullámú sütővel leptek meg. Tény, hogy ezen a nyáron keltek össze a párjával, s nem volt még ilyen készülékük a háztartásban, de azért mindjárt kettő egy kicsit sok.

Vásárláskor kérjük el és őrizzük meg a blokkot!

A Heves Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya jó előre felhívta az ünnepre készülők figyelmét, hogy vásárláskor a kereskedőktől kapott nyugtát mindig gondosan el kell rakni. Ennek hiányában, ha később az adott árucikk meghibásodik, a vásárló nem tudja bizonyítani, hogy a terméket az adott kereskedőtől vette. Külön kategóriát jelent a meghibásodás – tudtuk meg a fogyasztóvédelmi osztálytól. Ezekben az esetekben a vásárlástól számított két éven belül érvényesíthetjük a kereskedővel szembeni jogainkat. Ezt a jogot szavatossági igénynek nevezik.

Más viszont a helyzet az említett okok miatti csere lehetőségeit tekintve. A jogszabályok ugyanis nem segítik a fogyasztót, ha hibátlan árut, például nem megfelelő színű vagy méretű pulóvert, cipőt vagy más terméket szeretne utóbb kicseréltetni. Ezekben az esetekben csupán a kereskedő jóindulatán múlik, hogy a bizonylattal visszahozott ajándékot kicseréli-e. Többéves tapasztalat szerint a nagyobb, többnyire országosan árusító üzletek boltjaiban egyszerűbb elérni, hogy kicseréljék az árucikket, de még azt is, hogy akár a vételárat adják vissza. Természetesen csak a hibátlan állapotú termékért és blokk ellenében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A lehetséges csere feltételeiről már a vásárláskor célszerű érdeklődni. Javasoljuk is a fogyasztóknak mindig, kérjék, hogy azt a blokkra, nyugtára írják rá annak érdekében, hogy később erre hivatkozni tudjanak – közölte a Heol kérdésére a fogyasztóvédelmi osztály.

Szinte minden bolt ígérte a csere lehetőségét

Munkatársunk az ünnepek előtt több népszerű egri áruházban is próbát tett és megkérdezte az üzlet vezető alkalmazottját, milyen kilátásai vannak a vásárlónak a karácsonyt követő esetleges cserére. Szinte kivétel nélkül mindenhol azt a választ kapta, hogy nem lesz akadálya a sértetlen termék cseréjének. Az már más kérdés, hogy az ünnepek elmúltával valóban ilyen zökkenőmentes lesz-e a történet.

Ami helyből rossz, három napon belül cserélhető

Minden kereskedői jóindulat nélküli, úgynevezett köteles cserére viszont jogilag csak olyan esetekben van lehetőség, amikor a termék szinte azonnal meghibásodik, s egyébként olyan árucikkről van szó, ami jótállásköteles. Ekkor a csere iránti igényünket a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíthetjük, és a kereskedő köteles – kijavítás helyett – cserélni. Nem hivatkozhat a boltos arra sem, hogy a csere aránytalan többletköltséggel járna.

Ha online vették, könnyebb

Mind többen szerzik be a karácsonyi ajándékot is az interneten. Aki ilyen módon vásárolt dologtól szeretne megszabadulni, és az áru ellenértékét megkapni, annak nincs más teendője, mint kitölteni az elállási nyilatkozatot. A fogyasztóvédelmi osztály közlése szerint: „Tekintettel arra, hogy az e-kereskedelemben a terméket a vásárlás előtt nincs lehetőségünk megvizsgálni, illetve megtekinteni, a vásárlástól történő indokolás nélküli elállási jog illet meg minket. Erre a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartamban is lehetőségünk van. Emellett a termék átvételétől számított 14 napunk van arra, hogy meggondoljuk magunkat, azaz éljünk az elállási joggal. Az elállási jog tehát alkalmas annak a problémának a kezelésére is, hogy ha nem az a termék érkezett meg amit megrendeltünk, vagy ha a rendeléskor vállalt szállítási határidő nem teljesült.”

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS