Karácsonyi slágerek

Már csak egy hét és itt a karácsony, így ez idő tájt még a csapból is az ünnepi dalok folynak.

A rengeteg sláger közül Sammy Cahn & Jule Styne – Let It Snow című nótája is gyakorta felcsendül ebben az időszakban, s számos filmben is, melyeket ilyenkor vetítenek a tévében.

Ennek ellenére a dalszövegben említést sem tesznek a karácsonyról. A dal egy férfiról szól, aki télen meglátogatja a barátnőjét, de egy szó sem esik a dalszövegben az ünnepről. Ez csak így terjedt el a köztudatban, hogy ha télről, s hóról van szó, akkor bizonyára köze van az ünnephez. Mindenesetre azért szerintem mégse száműzzük a lejátszási listánkról!

Fotó: Shutterstock

