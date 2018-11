Karácsonyra megújul az andornaktályai Sarlós Boldogasszony-templom

Több mint tizenhatmillió­ forint támogatásnak köszönhetően újul meg még idén az andornaktályai Sarlós Boldogasszony-templom.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 millió forinttal támogatja a beruházást, az Egri főegyházmegye hétszázezer forinttal, az egyházközség pedig ötszázezer forint önerőt biztosít mindehhez.

– Nagyon örülünk a támogatásnak, mert már ráfért a templomunkra a fejlesztés. A támogatásoknak köszönhetően kicserélnek öt ablakot és a sekrestye ajtaját, a bejárati ajtót pedig restaurálják. Ezen felül kijavítják a lábazatot, és hamarosan a belső festést is elvégzik a szakemberek, a karácsonyi misére már új pompában fog tündökölni az épület – számolt be a részletekről lapunknak Pádár Józsefné. A helyi egyházközség képviselő-testületének elnöke hozzátette, az önerőt az egyházközség felajánlásokból ­fedezi, amit továbbra is szívesen fogadnak. Aláhúzta, a felújítás ideje alatt a szentmiséket a Rákóczi úti kápolnában tartják meg, a távolabb lakó időseket ez idő alatt autókkal fuvarozzák a hívek.