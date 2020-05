Karanténból szállodába – a belföldi turizmusban bizakodnak a szakemberek

Lassan indul az élet megyénkben is, a szállásadók már nyitnak, a pünkösdi hétvégére érkeznek az előfoglalások. Van azonban olyan, akinél egyáltalán nincs vendég.

Szép lassan, az enyhítéseknek köszönhetően visszatér az élet megyénk nagyvárosainak tereire, az éttermek teraszaira és a szállodákba is. Külföldi vendégforgalomra ugyan csekély az esély, de a belföldi turizmus még megmentheti e csonka szezont. Portálunk által megkérdezett hotelek vezetői arról számoltak be, hogy pünkösdre már akadnak érdeklődők, sőt előfoglalalások is. Egyöntetűen azt mondták, zárt ajtók mögött elvégezték a karabantartásokat, felújítottak, így csodaszép környezettel fogadják a turistákat. Ám akad olyan apartman tulajdonos, aki tragikus helyzetben van, hisz egy vendége sincs egyelőre. Mindez a kemping részlegre is vonatkozik. A vendéglátósok örülhetnek a teraszok nyitásának.

Egy egri szállásadó úgy nyilatkozott, hogy napok óta fontolgatják az újranyitást, bár sok a kérdőjel bennük. – Végül úgy döntöttünk a családdal, hogy pünkösdre, a hosszú hétvégére meghirdetjük az apartmanokat. Őszintén bízunk abban, hogy lesz foglalás, mivel az elmúlt két hónapban egy fillér bevételünk nem keletkezett, kiadásaink azonban jócskán voltak. Úgy látjuk, a vendéglátóhelyek kezdenek benépesülni, a környékbeli fürdők is nyitnak. Nincs mire várnunk. Természetesen az ajánlott óvintézkedéseket szigorúan betartjuk és betartatjuk, amennyire lehet. Kicsit optimistábban látjuk a nyarat, mint két hónappal ezelőtt. Szeretnénk, ha külföldi vendégeink is visszatérnének – fogalmazott.

Még nincs vendég

Virág Tamás, egy egri apartmanos a Heol kérdésére elmondta, május negyedikén megnyitottak, viszont tragikus a helyzet, ugyanis vendégeik száma nulla. – A foglalásokat június végéig visszamondták a vendégek, továbbá a júliusi, augusztusi foglalások közül is töröltek, például a szabadságolásokra hivatkozva. Új foglalások egyelőre nincsenek, csupán érdeklődnek. Mindez a kemping részlegre is vonatkozik. Amíg a határokat nem nyitják meg, addig a külföldi vendégekre sem számíthatunk – jelentette ki.

Hangsúlyozta, a megszokott takarításon kívül plusz alkoholos fertőtlenítést is végeznek. Ügyelnek a maszk viselésére és a távolságtartásra, a vendégekkel nem érintkeznek a takarítók. Megjegyezte, az elmúlt időszak száz százalékos kiesést jelentett nekik, nem volt bevételük. Jelenleg a vendégeknek sem tudnak sok pozitív hírrel szolgálni, hiszen turisztikai attrakciók hiányában nehéz turizmusról beszélni.

Megnőtt az érdeklődés a Mátrában

– Szállodákban múlt hétig üzemszünet volt, de ahogy megjelentek az enyhítésekről szóló hírek, egyből megnyitottunk a vendégek előtt. A hétvégén már 110-en vették igénybe szolgáltatásainkat – számolt be portálunknak Hoffmann József, a mátraházi Ózon Hotel tulajdonosa. Elmondta azt is, hogy szigorúan betartják a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-kézikönyvének ajánlásait, így a fertőtlenítések száma megnőtt, több helyen találhatók fertőtlenítők, szájmaszkok. A házirendben az is szerepel, hogy a vacsoránál, a svédasztalnál sorbanálláskor be kell tartani a másfél méteres távolságot, nem foghatják meg a kanalat a vendégek, hanem a szálloda dolgozói adagolják az ételeket. A szaunák nem üzemelnek, mert azokat nem is lehet most használni. A vendégeket a foglalás után e-mailben értesítik a jelenlegi korlátozásokról, hogy mindenki felkészülten tudjon érkezni a hotelbe.

A kormány döntése alapján a mátrafüredi Avar Hotel superior is újra megtelhet élettel. A szálloda éppen a korlátozások alatt nyitott volna, ám így csak egy szűkkörű, jelképes eseményt tartottak. Május 29-től a szükséges óvintézkedések mellett újra nyitja kapuit – írják honlapjukon.

Korlátozzák a foglalható szoba kapacitást, ahogy az étteremét és a kávézóét is az előírásoknak megfelelően. Az alkalmazottak maszkot viselnek, s a vendégeket is erre kérik. A közösségi terekibe kézfertőtlenítő pontokat helyeztek ki, és a természetes szellőztetést részesítik előnyben, a klímaberendezéseket csak indokolt esetben indítják. Kényelmi szolgáltatásokkal is igyekeznek csökkenteni a személyes kontaktust, úgy mint a gyorsított bejelentkezés, vagy a szobai telefonon keresztül történő időpont egyeztetés. Jó idő esetén az étterem terasza kibővítve a vendégeik rendelkezésére áll. A takarító személyzet fokozott figyelmet fordít a közösségi terek, liftek, közös használatú mosdók, étkezők gyakori fertőtlenítésére. Erre a teljes wellness részlegen az eddiginél is fokozottabb kerül sor, a nyugágyakat is egymástól kellő távolságra helyezik el.

Egerben is nyitnak a hotelek

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója arról tájékoztatta portálunkat, hogy május 29-én nyitnak. – Amikor bezártuk a szállodát, akkor a nagytakarítást elvégeztük, mindent rendbe raktunk. Most még apróbb felújításokat végzünk, a parkolót térkövezzük, megszépülnek a medencék is. Ezen a héten kezdjük el feltölteni a medencéket, érvényes vízmintavételi eredményekkel kell rendelkeznünk, így nyitásra minden készen áll majd – felelte.

Az igazgató úgy fogalmazott, számtalan nyitott kérdésre várják még a választ, bizakodnak abban, hogy további enyhítések lesznek. Mint mondta, vannak már előfoglalásaik, sokan a június végét, július elejét célozták meg. – Prioritás természetesen a higiéniai szabályok betartása, készítettünk egy Covid19 akciótervet, s ezt a honlapunkon is meg fogjuk jelentetni, így tájékozódhatnak a vendégeink – hangsúlyozta.

Harmati Judit hozzátette, minden dolgozójukat megtartották, nagyrészüket négy órában foglalkoztatják. A szezont és a jövőt illetően ugyancsak bizonytalan. – A rendezvényeinket, esküvőket lemondták, de kérdéses a szeptemberi események sorsa is. Ekkora jósolják a második hullámát a vírusnak, s ha akkor újabb korlátozások lesznek, az tönkreteheti az addigi munkát. Külföldi vendégekre egyáltalán nem számítunk, a belföldi turizmusra koncentrálunk – folytatta.

Micski Marianna, az egri Hotel Korona ügyvezető igazgatója azt mondta el, hogy ők már e hétvégén nyitnak. Szavai szerint, április végéig, míg a személyzetet meg tudták tartani, addig karbantartásokat végeztek, gyakorlatilag szebb lett a ház mint új korában. A jövőbe tekintve nem túl bizakodó, szeretnék ezt a csonka szezont kihozzák nullára. Külföldi forgalomra ő sem számít, a belföldinél pedig óvatos, hiszen sokaknak szűnt meg a munkahelye, így a bevételük is elapadt.