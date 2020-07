Karanténnal is végződhet az áhított külföldi nyaralás

Hiába nem ajánlják most, hogy külföldre induljunk, mégis sokan ragaszkodnak hozzá, hogy a tengerparton pihenjenek. Számolni kell azonban azzal, hogy a szabályok bármikor megváltozhatnak, és a befizetett utak árát sem térítik vissza teljes mértékben az irodák.

Ismét gyorsult a koronavírus terjedése, ezért szigorúbb szabályok érvényesek az országhatárok átlépésénél. A magyar kormány piros, sárga és zöld kategóriába sorolta az egyes országokat a fertőzöttség alapján. Kedvelt úti cél Horvátország, ami a zöld zónába került, vagyis korlátozás nélkül utazhatunk oda, visszaérkezéskor pedig nem kell karantén, és negatív tesztre sincs szükség.

A zöld zónába került Görögország is, ellenben az ottani hatóságok a belépést feltételekhez kötik, s tesztet kérnek. Egy egri nő portálunknak elmondta, élete első tengerparti nyaralását tervezte a párjával szeptemberre, de lemondták.

– Nagyon vártuk ezt, és reméltük, hogy addigra túl leszünk a vírusveszélyen. Most viszont bizonytalan a helyzet, s inkább lemondjuk a görög foglalást, bár kifizettük az előleget. A teljes összeg nem jár vissza, erre nem is számítottunk, de segítőkészen állt ügyünkhöz az utazási iroda. Tíz százalékot bukunk a teljes összegből, de nem kockáztatunk. Nem várható, hogy addigra elmúlik a fertőzésveszély, sőt szigoríthatnak is az országok, és ha a hazautazáskor karanténba kerülnénk, dolgozni sem tudnánk, és a teszt ára is borsos. A fizetéskiesés megterhelné a kasszát, és mivel több generáció él együtt nálunk, nem tudnánk elszigetelni magunkat – érvelt.

Az utasok most zömében a zöld kategóriájú országokba foglalnak utakat, ezek után érdeklődnek, tudtuk meg Pataki Sándortól, az egri IBUSZ irodaigazgatójától.

– Amennyiben sárga vagy piros jelű országot választottak célpontnak az előfoglalási időszakban, a kérésükre a legkisebb díjjal vagy enélkül próbáljuk áttenni utazásukat zöld besorolású területekre. Választhatnak kedvező áron a jövő évre szóló ajánlatból is. Ha a lemondás mellett dönt az ügyfelünk, az érvényes utazási szerződés szerint jelenleg is az aktuális kötbérrel teheti ezt. Ez az időpont függvényében változó – részletezte az irodaigazgató.

Kitért arra is, hogy jelenleg is érkeznek új foglalások a kedvező last minute áraknak köszönhetően. Ezek elsősorban közvetlen charterjáratokkal a görög szigeteket veszik célba. Népszerű például Korfu, Zakynthos, Kefalónia és Kréta.