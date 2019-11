Kecsegtető pályázat: ingyen laptopot ígérnek, de nem mindenkinek

Nyugdíjas olvasóink jelezték, kecsegtető pályázatra bukkantak a pafi.hu oldalon. Ingyen laptopra, okosórára, asztali gépre lehet bárkinek pályázni, a készlet erejéig.

„Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne egy laptop? Elképzelte már, hogy mennyi új lehetőséget nyújtana a munkában, a tanulásban, a szórakozásban? Szeretne egy laptopot, hogy könnyebben tudja végezni a munkáját, segítse és felgyorsítsa a napi feladatok elvégzését? Küldje be pályázatát, a leírt feltételek szerint és az Öné lehet egy laptop! A pályázaton részt vehet és támogatásban részesülhet magánszemély, nyugdíjas, tanuló, család, cég, vállalkozó, őstermelő, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, óvoda, iskola, szociális szövetkezet, bármely szervezet. A pályázatokat 2019. december 15-ig várjuk!”

Így kezdődik az a pályázati felhívás, amely sok olvasónk fantáziáját megmozgatta. Szerkesztőségünket azért hívták főként nyugdíjasok, hogy lehetőség szerint tudakoljuk meg, mennyire megbízható a felhívás. Abban ugyanis az is szerepel, hogy az „Ingyen laptop” pályázaton az vehet részt, aki legalább hatezer forinttal, vagy ennél nagyobb támogatási összeggel támogatja a Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítványt. Ez történhet egy megadott számlaszámra való banki átutalással. A támogatási összeg banki utalása esetén csatolni kell a kitöltött pályázati adatlaphoz az utalásról szóló igazolást, amit postai úton kell a megadott címre elküldeni.

A felhívásban az is szerepel, hogy aki nem tudja letölteni és kinyomtatni a pályázati adatlapot, az levélben is elküldheti az adatlapját. Ebben az esetben is mellékelni kell a támogatási összeg befizetését igazoló eredeti banki utalást, vagy postai csekket.

A támogatás esélyek és információk bekezdés alatt az is olvasható, hogy amennyiben hatezer forintot vagy többet adományoz az alapítványnak, akkor egy darab eszközre pályázhat, ha azonban 12 ezer forintot, vagy többet utal át, akkor több eszköz megszerzésére is lehetőség nyílik.

Az elbírálás több tényezőtől függ, a felajánlott adomány összegétől, a beérkezett pályázati adatlapok tartalmától, számától és a leadott pályázati adatlapok pontos kitöltésétől. A leadott érvényes pályázatokat egy bizottság bírálja el. A pályázatok értékelése, elbírálása és a számítástechnikai eszközök kiosztása a pályázat lezárása után történik.

Mivel több nyugdíjas olvasónk is fontolgatja a pályázat beküldését, – mivel annak határideje december 15. – elküldtük kérdéseinket az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Csatoltuk a pályázati kiírást is azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg abból a szempontból, hogy mennyire megtévesztő annak tartalma. Kértük, küldjék el mihamarabb álláspontjukat, hogy azt megoszthassuk érdeklődő olvasóinkkal. Amint választ kapunk, haladéktalanul közzé tesszük.

Telefonon felhívtuk a pályázatot megjelentető alapítvány elnökét is. Érdeklődésünkre elmondta, azért írták ki a pályázatot, hogy ily módon köszönjék meg a támogatóik hozzájárulását. Aki pénzzel nem támogatja az alapítványt, annak nem érdemes pályáznia.

Semmi garancia az ingyen laptopra

A pályázat kiírója hangsúlyozta, aki befizeti a hatezer forint vagy annál több támogatást, nem jelenti azt, hogy automatikusan hozzájut az igényelt eszközhöz. Erről majd egy bizottság dönt a jövő esztendő első negyedévében. Tehát ha egy kisnyugdíjas elutalja a kért pénzt, csupán esélye van arra, hogy új eszközhöz jusson, de ezt nem garantálják. Beszélgetésünket követően Facebook-oldalukon pontosították a kiírást. Ebben ez áll: „Nagyon sok megkeresés érkezett a pályázattal kapcsolatban, ezért fontosnak tarjuk, hogy tisztázzuk a pályázat lényegét. Elsősorban kijelentjük, hogy a jó szándék vezérelt bennünket. Sajnos azt vettük észre, hogy sokan félreértelmezik a pályázat lényegét. A pályázatunk azoknak szól, akik amúgy is adományoznak, pénzzel támogatják az alapítványunkat! Több százezren adakoznak különböző alapítványoknak, amiért cserében nem kapnak semmit! Mi így köszönjük meg az adományokat. Amennyiben kis keresettel rendelkezik, vagy nyugdíjas és úgy gondolja, hogy ha befizeti a támogatást és egyből kap számítástechnikai eszközt, akkor ez a pályázat nem Önnek szól.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock