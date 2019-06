Kedvezményes táborozás az Imókői üdülőben

Több mint háromszáz egri diák nyaral Felsőtárkányban.

Sajtótájékoztatón számoltak be a felsőtárkányi Imókő üdülőben idén megvalósított felújításokról valamint az egri önkormányzat által biztosított, kedvezményes nyári gyermektáborokról. Elhangzott, idén 320 egri iskolás számára nyújtanak kedvezményes táborozási lehetőséget. Szabó Csilla, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének munkatársa elmondta, ebben az évben az egyik faházat újítottak fel, megtörtént a víz- és szennyvíz bekötések cseréje, itongfalakat helyeztek be, festettek, a pvc borítást is kicserélték, valamint számos új eszközzel is felszerelték a táborhelyet.

– A négyhektáros természetvédelmi területen fekvő tábor április 15-től október 15-ig van nyitva. Tizenegy hétágyas faház, két kőépület, négy tízágyas szoba várja a kikapcsolódásra vágyókat – tette hozzá. Habis László polgármester a tájékoztatón hangsúlyozta, nap mint nap kötnek támogatási szerződéseket,é s bár apróságnak tűnik, mégis fontos, hogy egy ilyen létesítményt a város üzemeltet, s ezzel számos igényt kielégít.