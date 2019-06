Kedvezőtlenül alakult a május Heves megye fürdőiben

A szokatlanul hideg májusi idő miatt országszerte kedvezőtlenül indult a strandszezon. A megyei fürdőkben is csökkent a látogatók száma, az üzemeltetők abban bíznak, a nyár hátralévő része kedvezőbb lesz. Látogatói számokról, nyári programokról s a jegyárak változásáról is érdeklődtünk.

– Májusban, néhány nap kivételével, végig esett az eső, nagyon rosszul indult a főszezon, sokkal rosszabbul, mint tavaly. A június már kedvezőbb volt, az elmúlt két hét napos, meleg időjárása miatt sok volt a látogatónk. Ráadásul véget ért az iskola, ami szintén nagyot lendített a vendégek számán – számolt be lapunknak Lugosi Dénes.

Az Eger Termál Kft. ügyvezetője hozzátette, egy év alatt nagyjából háromszázezer látogatójuk szokott lenni, ennek döntő többsége, csaknem kétszázötvenezer ember a nyári hónapokban érkezik. Kifejezetten jó a főidényben a látogatottságuk, éppen ezért nem szerveznek pluszprogramokat, többnyire csak olyan rendezvényeknek adnak otthont, amelyekkel a partnereik megkeresik őket.

Hasonló kedvezőtlen szezonindulásról számolt be Szepesi Orsolya, a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő ügyvezetője. Elmondta, az elmúlt évek tapasztalata alapján rövidebb lett a strandi főszezon. Míg tíz éve a májustól augusztus végéig tartó időszak számított annak, az utóbbi években június közepétől – főként az iskolai nyári szünet elejétől – augusztus végéig tart inkább az idény. Idén májusban hétvégente a fürdőházukban megnőtt a forgalom, míg a szabadtéri strand látogatottsága kedvezőtlenül alakult. A programjaikról úgy szólt, az idei év a fürdőjükben a gyermekekről szól. Még tavasszal kialakítottak a fürdőházban játékkuckót, a pünkösdi hosszú hétvége után a strandfürdő területén játszóteret adtak át. A fő nyári programjuk a Salvus napok, amelyet idén július 20-án és augusztus 17-én tartanak. Ilyenkor kézműves-foglalkozással, vetélkedővel és fellépésekkel várják a látogatókat.

A sarudi szabadstrand idén a tavalyihoz képest egy héttel később nyitott, pont a kedvezőtlen idő miatt, de még ez is túl korai volt. Nem nagyon voltak májusban vendégeik – számolt be lapunknak Kücsön Gyula. Az Éleményfalu létrehozója hozzátette, sok újdonsággal készültek, a legnagyobb fejlesztésük, hogy a KalandParton felépült az ÖkoPort, ahol vízi sportok széles választéka várja a látogatókat, kajak, kenu, vitorlázás. Már áll a VIP-részleg, s hamarosan elkészül az új úszóteraszuk is. A gyermekeknek is kedveznek, az Aprópolisz mobil játszóház továbbra is tartalmas élményeket kínál, és hamarosan megnyílik az Apraja Partja, ahol gyermekfelügyeletet is biztosítanak majd.