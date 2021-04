Kell még idő, hogy visszaszokjunk – Ilyen volt a nagy terasznyitás Heves megyében (Fotók)

Hosszú idő után végre megint felszolgálhatják az ételt-italt a vendégeknek az éttermek, igaz egyelőre csak a teraszon. A legtöbb hely pénteki nyitásra készült, ám az egy nap csúszás sem okozott gondot. Várva várt nap volt ez, hiszen majdnem fél év telt el azóta, hogy vendégeket fogadhattak helyben.

Egyértelműnek tűnhetett, hogy a vendéglátóhelyek azonnal megragadják a terasznyitás lehetőségét, a gyöngyösi Bori Mami étteremben azonban nem szeretnék elkapkodni az első lépéseket. A tulajdonos szavai szerint ugyanis nagy valószínűséggel még a vendégeknek is időre van szükségük, hogy visszataláljanak a régi életükhöz.

– Május elsejéig mindenképpen szeretnénk kinyitni, de úgy gondolom, újra meg kell szereznie az emberek bizalmát a vendéglátás-turizmus szektornak – fogalmazott Sándor Béla. Mint mondta, nagy erőkkel dolgoznak új étlapjukon, s amíg ezzel nem maradéktalanul elégedettek, nem nyitnak meg.

Úgy látja, főképp a csúcsgasztronómiát érintette nagyon rosszul az elmúlt időszak, nem is álltak át a kiszállításos rendszerre.

– Az ilyen ételekhez megfelelő miliő is kell, hogy maradandó gasztronómiai élményt adjon. Étteremben felszolgálva egészen más, mintha dobozba csomagolnánk – vélekedett.

Ugyan voltak, akik a bizonytalanság miatt elmentek csapatukból, de elküldeniük senkit nem kellett. – Szerencsére sikerült megtartanunk a munkatársak nagy részét. Ha összeállt minden, akkor egy szezonális étlappal, szokásos minőséggel nyitjuk meg a teraszt a vendégek előtt – mondta el Sándor Béla. A fedett és fedetlen teraszukon együtt negyven vendéget is ki tudnak majd szolgálni.

A Cherry Étterem és Kávézó szombaton már várta a vendégeket, akik ebédidőre is egyre többen jöttek. Gyimesi Hedvig, az étterem üzletvezetője arról mesélt lapunknak, remélik, emelkedik majd a vendégek száma, ahogy telnek a napok, de első naphoz képest – öt hónapnyi zárva tartás után – nagyjából ilyen forgalomra számítottak.

– Igazán jó csapattal dolgozunk, egy munkatárs sem ment el tőlünk, ami talán annak is köszönhető, hogy jól érzik itt magukat – fogalmazott.

Foglalásokkal és anélkül is érkeztek hozzájuk, ebédre, sőt vacsorára is vannak már előjegyzéseik. Este fél tízig nyitva vannak, a hideg miatt pokrócokat is kihelyeztek az asztalokhoz, s igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat az emberek. Egyelőre nem újdonságokat, hanem a vendégeik által már megszokott menüsort kínálják. Az üzletvezető elmondása szerint keresték is az emberek régi kedvenceiket.

– Nagyon jók a visszajelzések, mindenki örül, hogy visszatérhet az éttermi hangulathoz – mesélte.

A Noszvaj-Síkfőkúton található Rozmaring Étterem is a nyitás mellett döntött, készültek a szombati vendégfogadásra. Kiszállítással „élték túl” ezt a pár hónapot a korlátozások alatt. Az üzletvezető örömét fejezte ki, hogy senkitől nem kellett elbúcsúzniuk, s a megszokott felállásban dolgozhatnak együtt továbbra is. Bujdosó István lapunknak elmondta, egy korábbi, átlagos szombathoz képest nincs annyi vendégük a nyitás első napján, de nagyjából erre is számítottak. Ugyanakkor bizakodó, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben lassanként visszaszoknak az emberek.

– Jövő héttől – főleg, ha nem lesz rosszabb az időjárás – akár még elégedettek is lehetünk – vélekedett.

Szinte az összes vendéglátóhely megnyitotta teraszát és ezt sokan ki is használták. A rendőri jelenlét természetesen nem maradhatott el, a hatóságok fokozottan ellenőriztek a belvárosban, s ügyeltek a rendre. Az általánosságban elmondható, hogy a vendéglátóhelyek nagyon figyelnek a szabályok betartására.

A legtöbb helyen csak korlátozott számban fogadnak vendégeket, s ügyelnek arra, hogy a benti helyiségbe az arra járóknak semmilyen körülmények között ne kelljen tartózkodniuk. Vendéglátósok tucatjai lesik a fogyasztók kívánságát, törekedve arra, hogy a jelenlegi helyzet mindenkinek a legkényelmesebb legyen.