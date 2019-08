Kempingsátrat nyert a Hírlappal a kompolti szerencsés

Hatszemélyes családi kempingsátrat nyert a kompolti Ádám Árpád a Heves Megyei Hírlap Utazzon velünk! című sms-játéka jóvoltából.

A szerencsés férfi már régóta előfizetője a lapnak, ennek ellenére most játszott először az újságunkkal, és rögtön nyert. Elmondta, nagyon örül a nyereménynek. Biztosan hasznát veszi, és ha nem is ő, de a család fiatal tagjai garantáltan birtokba veszik majd a sátrat. A nyertes hozzátette, könnyen megeshet, hogy legközelebb is szerencsét próbál a Hírlap valamelyik másik játékával, hátha újra sikerrel jár.