Később adják át az egerszóláti tájházat, mint tervezték

A korábbi tervek szerint augusztus 20-án nyitotta volna meg kapuit a falu tájháza, ám ezt egy időre el kell halasztani.

Verebélyi György a teleülés polgármestere jó indokkal is szolgált, a júniusi villámárvíz által elöntött házakból sok berendezési tárgyat kimentettek, amelyeket csak a tájházban tudtak elhelyezni. Sok bútor még most is ott van, ezért nem tudták a tájházat berendezni, és az utolsó simításokat elvégezni. Úgy döntöttek, inkább később adják át az épületet. Megvárják, amíg minden károsult befejezi otthona helyre­állítását.