Készül a Zagyva-parti nagy kerékpárprojekt

Szabó Zsolt ­országgyűlési képviselővel vasárnap ­dél­előtt végigmentünk a ­Zagyva töltésén épülő ­kerékpárút nyomvonalán. ­Közben számos újdonságot is ­megtudtunk.

– Nem kell ide terepjáró, jól haladna a személygépkocsi is – volt az ­első gondolatom, amikor Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel vasárnap délelőtt „bejárásra” indultunk a Zagyva gátján épülő kerékpárúton. A Selyp és Petőfibánya közötti hídnál fordultunk rá a töltésre. Dél felé véve az irányt, a tömített alap még kitartott jó pár száz méteren, de a Pék-kanyartól helyenként már elkelt a magasabb alváz. Arrafelé ugyanis még „csak” a planírozásnál tartanak, de a nyomvonal már így is jól kivehető.

A fideszes honatya szerint a határidő jövő tavasszal jár le, de kedvező esetben a kivitelező már decemberre kész lehet a beruházással.

– Az előzetes tervekhez képest van egy kis változás is – mondja a honatya –, ­mivel a vízügy elnyert egy gátmagasításra kiírt pályázatot, ennek köszönhetően kétszer néhány száz méteren nem ­térkő, hanem tömörített kő ­borítja majd a felületet. Olyasféle, mint amilyen a hatvani Grassalkovich-kastély udvarát is.

Próbálom felírni a lényeget, de muszáj közben élesre állítani a memóriámat is, hiszen egymást követik az új információk, s mindezeket nem egyszerű lejegyezni a térdre fektetett papírlapra, miközben jó iramban haladunk a gombosi úttal párhuzamosan. Megállapítjuk, hogy a mátravidéki erőműi tó innen nézve is pompás látvány, s Szabó Zsolt elmondja: két helyen is híd alatt vezet majd a kerékpárút, mégpedig a Hatvanhoz közeli vasútvonalnál, valamint az M3-as autópályát „keresztezve”. A többi hídnál szintbeli találkozást terveztek.

– Lesznek továbbá pihenőhelyek is a bicikliknek készülő úton – oszt meg velem egy újabb, a kerékpárosok számára fontos tényezőt az országgyűlési képviselő, s mindjárt ötletelni kezdek: ezek egyikének remek helye lenne a nagygombosi, betonból készült keskeny kábelhídnál, amelyen a regenerálódó bringások akár át is sétálhatnának a Zagyva másik oldalára. Igaz, ott csak susnyást találnának, de olykor az is jól jöhet a megfáradt vándornak…

Hogy végül éppen itt alakítanak-e ki pihenőt, azt most még a képviselő nem ­tudja megmondani, azt viszont igen, hogy ezzel a beruházással teljes egészében elkészül a Zagyva-parti kerékpárprojekt megyénkre jutó része, amely összekapcsolja a kétkerekűek útvonalát a Jászsággal és Nógrád megyével. Utóbbihoz egy öt kilométeres szakasz még megépítésre vár Apc és Szurdokpüspöki között.

A mi nyomvonalunk emellett Apcnál elkanyarodik Gyöngyös felé is. A lőrinci Szent Anna-kápolnánál leágazó épül, s a kerékpárutat szeretnék összekötni az említett kisváros központjával, továbbá a temetővel is, biztonságosabbá téve a sírkert megközelítését. Minden más részletről korábban már beszámoltunk: a kerékpárút tizenöt kilométer hosszú, két és fél méter széles lesz, s a több mint egymilliárdos költséget az állam finanszírozza.