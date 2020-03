Készülnek a virágárusok a nagy nőnapi rohamra Egerben

Az üde tavaszi színekben pompázó virágok a legnépszerűbbek a nemzetközi nőnapon is.

Készülnek a virágüzletek a közelgő nőnapra, ilyenkor ugyanis az átlagos forgalmuk többszörösét bonyolítják. Jellemzően legalább ezer forintért vásárol egy-egy vevő virágot a megajándékozandó hölgynek. Többségében hazai ­termesztésű fréziát, jácintot, nárciszt, illetve­ az örök klasszikus rózsát, gerberát, szegfűt vesznek ilyenkor a férfiak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint.

A helyi virágosok szerint a legtöbben március 8-ára hagyják a vásárlást, és ajándékoznak csokrot vagy cserepest. Idén azonban vasárnapra esik a nemzetközi nőnap, s ez a munkahelyi ajándékozások miatt jelent majd kivételt. Várhatóan pénteken és jövő hétfőn is lesznek olyanok, akik kollegináiknak virággal kedveskednek. Az egri Florentin Virágszalonban már kedd óta készülnek a várhatóan péntek reggeltől kezdődő vásárlói rohamra.

– A vágott virág leghamarabb csütörtökön érkezik, hogy üde maradjon. A munkahelyeken az urak általában apróbb növényekkel kedveskednek. Ezeket nagyobb cégeknél ládaszám viszik a ­férfi munkatársak, hogy meglepjék a hölgyeket. A nőnap nem bensőséges ünnep, inkább a figyelmességről szól. Kicsi és egyszerű cserepes növényekkel is készülünk előre, de igyekszünk úgy alakítani a kínálatot és tartani az árakat, hogy ezer forint környékén már tartósabb virágot ajándékozhassanak. Várhatóan primulákból, harangvirágokból, korallvirágból és az aleából fogy majd sok. Népszerű vágott virág a tulipán, ennek szála 350 forint – árulta el lapunk kérdésére Pető Mónika, az üzlet tulajdonosa. Elmondta, hogy régebben nagyobb körültekintéssel kezelték ezt az ünnepet, mára kezd kissé átalakulni.

– Egyre kevesebben rendelnek előre, így készítünk majd egy szál virágokat, középkategóriás színes ­tavaszias csokrokat, és több ezer forintos virág-összeállításokat is. Ezek ára 3–4 ezer forint között kezdődik, de készül néhány a most nagyon divatos virágdobozokból is. A luxusrózsabokszok árát is igyekszem 10–15 ezer forintnál megállítani. Nőnapon, miután egy-egy vásárló több hölgyet is köszönt, inkább az egyszerűség jellemző. Minden virágunk minőségi, Hollandiából érkezik vagy Kenyából, így az euróárfolyam is befolyásolja az árat. A rózsát Kolumbiából kapjuk, szála már 650 forintért is kapható – részletezte lapunk érdeklődésére Pető Mónika.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével együttműködve készített országos piaci körképéből is az derül ki, hogy a tavasz hírnökei, azaz a friss, üde színek most a jellemzőek. Sokan vesznek egy szálas vágott virágot vagy kis csokrokat. Népszerűek a hagymás cserepesek is, ezekből jórészt el tudják látni a hazai termesztők a piacot.