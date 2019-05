Két év, s a recski látogatóközpont is megújulhat

A Nemzeti Örökség Intézete május 11-én ismét megrendezi az emlékhelyek napját, amelynek keretében a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja ­felhívni a figyelmet. Megyénkben Egerben és Recsken is csatlakoztak a programhoz.

Szombaton országszerte 46 helyszínen rendeznek programokat az emlékhelyek napja alkalmából hazánkban. Ma Magyarországon 17 nemzeti és 49 történelmi emlékhelyet tartanak számon, amelyek nemcsak műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt is. Mindezt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján az Országgyűlés törvénnyel ismerte el, egységes megjelölésükről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodott.

Megyénkben kiemelt jelentőségű történelmi emlékhely az egri vár, valamint a recski emlékpark, ahol az ­1950-es években kényszermunkatáborban szenvedtek a kommunizmus áldozatai. Az egri vár felújítására az elmúlt években, s jelenleg is rengeteg pénzt és energiát áldoztak-áldoznak, ám a recski tábor körül hónapokig nagy volt a csend. Tavaly rákérdeztünk, hogy mi lesz a sorsa. Akkor azt a választ kaptuk, hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt egyelőre nem tudtak ott érdemi munkát folytatni. Most viszont újabb fejezet nyílhat az egykori, sötét múltú létesítmény életében.

A Magyar Közlönyben megjelent információk szerint a kormány 1240/2019-es április 30-i határozata szerint 2022-ig 558 millió forintot fordíthatnak a látogatóközpont kialakítására. Ennek célja a kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, a recski kényszermunkatábor egykori területén található történelmi emlékhelyen olyan komplexum megvalósítása, amely méltó környezetet biztosít a megemlékezésre, a közös nemzeti emlékezetpolitika formálására. A tervek szerint egy interaktív, a modern technológiát felhasználó kiállítás is társul a fejlesztéshez. Jövő tavasszal esedékes a tervező kiválasztása, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhet el a munka.

Két éve számoltunk be arról, hogy történelmi zarándokhellyé válhat a recski kényszermunkatábor egykori helye. A központi költségvetésből akkor 280 millió forintot különítettek el erre a célra. Akkori kérdésünkre, hogy mikor kezdődhet a beruházás, Somssich Tamás, a Recski Szövetség főtitkára úgy válaszolt, hogy nem tudtak hozzákezdeni a felújításhoz. Most úgy tűnik, ez is rendeződik. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok jogi vizsgálatát követően megteszik az egységes tulajdoni és vagyonkezelői jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedéseket, s azután dolgozhatnak a kivitelezők.

Két éve az MTI arról is beszámolt, hogy sikeresen lezárult a recski emlékpark látogatóközpontjának tervezésére kiírt pályázat, amelyre a Nemzeti Örökség Intézete diákok ötleteit várta. A szakmai zsűri első díját és a vele járó 600 ezer forintot a Vörös Gergely, Hargitai Márk Máté, Süttő Réka, Szabó Attila és Komáromi Kinga tervezte komplexum nyerte. Az épületük tömege egy egyszerű eltört hasáb, „jelképezvén, hogy azoknak az időknek vége lett, ugyanakkor a kor lenyomata továbbra is számottevően megmarad életünkben”. Egye­lőre nem tudni, hogy a nyertes pályázat elemei közül mi valósul meg.