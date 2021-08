Idestova két esztendeje, hogy a jelenlegi képviselő-testület, új polgármesterrel, elkezdte működését. A helyiek egyelőre elégedettek, mivel az önkormányzat vezetése tartja magát ígéreteihez, a település szépen fejlődik.

Az anyagiak – ahogy az összes többi közösség életében – a hajdani bányásztelepülésen is fontosak, de 2019-ben az akkor még kampányoló, később polgármesterré választott Juhász Péter és csapata a szemléletváltozás fontosságát is hangsúlyozta. A választók hittek a pozitív jövőkép ígéretének, s két év után elmondható, hogy nem kellett csalódniuk. A község első emberével az elmúlt időszak eredményeit vettük górcső alá.

Parkolók épülnek, de a múltat is őrzik

– A képviselő-testület az ötéves gazdasági programjának és a költségvetésben foglaltaknak megfelelően idén önerőből elkezdte a parkolók kialakítását. Ennek köszönhetően máris kulturáltabb körülmények között tárolhatják járműveiket a Dózsa György utca és a Tárna utca lakói is – kezdte a „leltározást” Juhász Péter. – Tudjuk, hogy ezzel a parkolás teljes egészében még nem oldódott meg. A munkát folytatjuk, senkit nem szeretnénk kihagyni. Továbbfejlesztettük és fejlesztjük a Bányász Emlékparkot is, a korábban kivilágított bányagépet padokkal, virágládákkal, esztétikus díszkaviccsal és térkővel vettük körbe, s hamarosan információs táblát is felszerelünk. Erről megtudható többek között, hogy annak idején milyen világrekordot állítottak fel a petőfibányai bányászok. Nem feledkeztek meg a közterületek tisztaságáról sem, így több kukát helyeznek ki a közeljövőben a település több pontján.

Biztonságosabb lesz a közlekedés

– Örömmel számolhatok be arról, hogy sikeresen pályáztunk a Selypi úti belterületi kerékpárút meghosszabbítására – folytatta a polgármester. – Ennek köszönhetően már nem kell a gépjárművek között, az úttesten áthajtaniuk a kerékpárosoknak, hanem egészen a nagy üzletig lehet majd közlekedni. Az elnyert támogatás több mint 13 millió forint. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges utolsó engedélyek megszerzésének fázisában tartunk, illetve kivitelezőt keresünk.

Reményeink szerint akár már a nyár végén megvalósulhat az új kerékpárút!

Köztudott az is, hogy az Apci út első felének a felújítására is folyamatosan pályázunk. Ez is sikerrel járt, húszmillió forintot nyertünk az útszakasz teljes rendbetételére. A nyári időjárás kifejezetten alkalmas aszfaltozásra, így amint kiválasztottuk a kivitelező céget, máris kezdődhetnek a munkák, s akár már augusztusban elkészülhet a beruházás. És bár vélhetően ezek sok petőfibányai kényelmét szolgálják, a legjobb hír talán mégis az, hogy a játszótéri játékok bővítésére beadott pályázatunk is nyert, csaknem ötmillió forintot kaptunk a fejlesztésre. Az összegből nyolc új eszközt vásárolunk. Mivel ez egészen friss információ, még nem lehet elkezdeni a megvalósítást, a játékokat valószínűleg majd csak ősszel vehetik birtokba a gyerekek.