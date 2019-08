Két évig lakhatnak ingyen a felújított nagyrédei ingatlanokban

Ingyenes lakhatással támogatja a település ­fiataljait a nagyrédei ­önkormányzat. Egy pályázat segítségével négy lakást és egy kertes házat újítottak fel és adnak ki helyieknek, ezzel is a fiatalok helyben maradását segítve.

– Még fel sem fogtam, hogy ez lesz a leendő otthonom – mondta Albunovics Besze Zsófia a Dózsa György utcai ingatlan átadóján. Férjével költöznek ebbe az önkormányzati ingatlanba, amely több mint ötven négyzetméteres, egyszobás, teljesen felszerelt és bebútorozott kertes ház. A nagyközség helyhatósága az Esély Otthon uniós pályázat mintegy 120 millió forintos támogatásából újította fel a házat másik négy lakással együtt. A korábban elkészült lakásokba a fiatalok és családok már beköltöztek.

– A legnagyobb átalakításon a kertes ház esett át, itt teljes tetőfelújítás, szigetelés és belső felújítás is történt, az átadórendezvényt követően pedig a fiatal házaspár be is költözik, így összesen tíz helyi lakost érint közvetlenül a támogatás, ám hamarosan tizenegyet, hiszen az egyik beköltöző pár éppen második gyermekét várja – árulta el a projekt koordinátora. Markó Anita hozzátette, hogy a lakástámogatást két évre vehetik igénybe a támogatottak, majd az önkormányzat ismét pályázati felhívást hirdet.

– Az, hogy két éven át csak a rezsit kell fizetni, mindenképpen nagy segítség – nyilatkozta Zsófia –, hiszen eddig albérletben laktunk. A párommal júliusban volt az esküvőnk és szeretnénk családot alapítani. Mindenképpen a községben képzeljük el a jövőnket, itt dolgozunk, önkénteskedünk.

Az Esély Otthon program ugyanakkor nemcsak a lakástámogatásból áll, hanem számos más elem segíti a fiatalok boldogulását is, tudatta az átadón a polgármester. Siposné Fodor Judit hozzátette, hogy ősztől várható a vállalkozóvá válást segítő képzés indulása, amelyen nyolc nagyrédei fiatal vehet majd részt ingyenesen, ezzel ösztönözve őket új vállalkozás indítására.

– Bízunk abban, hogy mind a lakástámogatás, mind a többi programelem elősegíti legfőbb célunk elérését és Nagyrédén még jobb lesz fiatalnak lenni, még vonzóbb lesz itt letelepedni és családot alapítani – fogalmazott.