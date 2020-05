Két évtizede várt útfelújítási program indult Egercsehiben

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. állami forrásból újítja meg a több mint két kilométeres belterületi szakaszt, járdákkal, hidakkal, táblákkal. Bátor környékén is várható idén burkolatjavítás.

Megkezdődött a 25-ös főút egercsehi átkelési szakaszának felújítása. A kivitelező a gépeivel már fel is marta a legfelső aszfaltréteget a településen belül, s elkezdték a járdák letakarítását is.

Kovács András, a község polgármestere elmondta, nagyon várták már, hogy elkezdjék a rekonstrukciót, hiszen közel két évtizede leromlott az állapota. A helyiek nagyon szerették volna, hogy végre tegyék rendbe az utat. Baleseteket ugyan nem okozott, hogy fokozatosan romlott a minősége, s néhol hiányzott az aszfalt, kátyúk keletkeztek, de óvatosabban kellett autózni, biciklizni. Főleg télen volt gond a közlekedés, mert nehezebb volt az úttest téli takarítása.

Most nem csak újraaszfaltozzák a szakaszt táblától tábláig, hanem a csapadékvíz-elvezető árkokat és a járdákat is rendbe teszik, köszönhetően az állami segítségnek. A falu vezetője hozzátette, az önkormányzat beruházása, a temetőhöz vezető út partfalának építése befejeződött. A következő három hónapban megújul a főútvonal is, ezután a nagy célok egyike, hogy az ófalui részen átvezető utat is megújítsák.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től megtudtuk, a 25-ös számú Kerecsend–Eger–Bánréve főút Egercsehi átkelési szakasza hazai forrásból, bruttó 383,3 millió forintból 2,3 kilométeren újul meg. Pécsi Norbert, a társaság kommunikációs osztályának vezetője válaszában megírta, a munkaterületet május 5-én adták át a kivitelezőnek, a fejlesztés előreláthatóan száz napot vesz igénybe.

A kivitelező gondoskodik az útpályaszerkezet rekonstruálásáról, új kopóréteg terítéséről, a KRESZ-táblák cseréjéről és pótlásáról. A Villói-patak és az egercsehi időszakos vízfolyás fölött átvezető híd is megújul. Felújítják a buszmegállókat és peronokat, a járdával ellátott szakaszon a járdaburkolatot, a meglévő csapadékcsatornákat is. Kitisztítják az árkokat, aszfaltozás előtt padkanyesést végeznek, az új kopóréteg megépítése után új padkát építenek, s új útburkolati jeleket festenek fel.

A közútkezelő kérdésünkre tudatta, hogy a Bátor, Egerbocs, Hevesaranyos felé közlekedők is találkozhatnak felújításokkal. A térségben, a Magyar Falu Program keretében, előkészítési, tervezési fázis alatt áll a 2413-as jelű Egerbakta–Pétervására összekötő út két szakasza: a 13–15-ös kilométerszelvények között, a bükkszéki csomóponttól Pétervására irányában, illetve a 10–12-es kilométerszelvények között, a bükkszéki és a bátori csomópont között. A 2414-es jelű Bátor–Szúcs összekötőúton 10 ezer 230 négyzetméteren nagy felületű burkolatjavítást terveznek az esztendő második félévében.