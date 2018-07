Két keréken szebb az élet: létrehoznák a kerékpáros-paradicsomot

Bornemisza János polgármester szerint hárommilliárd forint még nem érkezett turizmusra a térségbe.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Fontos szerepe lehet a Tisza-tavi kerékpározás további fejlődésében a biciklis körgyűrű bezárásának. A kerékpárosok eddig főként a gát tetején húzódó aszfaltcsíkot használhatták, míg Tiszafüred és Poroszló között hiányzik egy több kilométeres szakasz, itt a 33-as főút nagy forgalmában kell pedálozniuk.

Révész Máriuszt a múlt ­heti alapkőletétel alkalmával kérdeztük a beruházásról. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, az ő feladata az, hogy a hazai kerékpárút-hálózat különálló szakaszait összefüggővé alakítsa. Szeretné elérni, hogy Magyarország keresztülbiciklizhető kerékpáros-paradicsom legyen, vonzó célpont a külföldieknek. Szerinte ebben a Tisza-tavi projektben foglalták össze a feladata lényegét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Évek óta készen áll a tó körüli út, de egy fontos szakasza hiányzik, ez a 8–9 kilométeres Poroszló és Tiszafüred közötti rész. Több oka is van, hogy nem készült el. Technikailag ez a legbonyolultabb rész, jelentős költséggel jár az építése. A Tisza hídjára konzolos szerkezetet kell építeni, ezen felül pedig további három kisebb hidat kell létesíteni. Nettó 3,1 milliárd forint az ára, bruttóban természetesen több. Mostanra sikerült elérni, hogy a hiányzó összeget biztosítsák – fejtette ki Révész Máriusz. Kérdésünkre, hogy miért emelkedett 1,2 milliárdról 4,2 milliárd forintra a szakaszra szánt összeg, azt felelte, ezen ő is csodálkozott, de a projektgazda NIF Zrt. tudhatja ennek okait. Szerinte túlfűtött az építőipar, a cégek válogathatnak a munkában, magasabbak a bérek az ágazatban és különlegesek az itt szükséges megoldások, ez is állhat a drágulás hátterében.

Révész szerint a kerékpárút komoly turisztikai attrakció, a Balaton után a Tisza-tó is körbebiciklizhető lesz. Gyorsan megtalálják a turisták, így is hihetetlen ütemben bővül a tó körül kerékpározók száma. Ez köszönhető annak is, hogy csökkent az autós forgalom a gáton. A fejlesztés sok hasznot hoz a vállalkozásoknak.

Bornemisza János, Poroszló polgármestere történelmi pillanatnak nevezte, hogy befejezik a bicikliutat, s elmondta, hárommilliárd forintos turisztikai beruházás még nem érkezett ide. Akik pedig itt szoktak biciklizni, azok értékelik is a fejlesztést.

– Szükség van erre a szakaszra, magam is kerékpározom rajta, főleg a hidak veszélyesek – fejtette ki Bornemisza János. – Az út többi részéhez a régi 33-as jó alap. Többen járnak át Tiszafüredre vásárolni és dolgozni. A vízügyi igazgatóság közmunkásai is kerékpárral járják a környéket.

Elárulta, a beruházáshoz kapcsolódóan már most vannak turisztikai érdeklődők, a folyó két partján, a hídnál vannak tervek fejlesztésre. Poroszló marad az ökoturizmusnál, Tiszafüreden van a biciklis központ, szép partszakasszal. Elosztják az attrakciókat.

A gáton vezető útról elmondta, a szakaszhatárokon továbbra is csak a biciklisek tudnak átmenni. Az autósoknak viszont pozitívum, hogy a közútkezelő mostanában javításokat végzett az utak legkritikusabb állapotban lévő részein.