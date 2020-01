Két világkupa támogatásáról döntött az egri közgyűlés

Ünnepi pillanatokkal kezdődött a csütörtöki városi közgyűlés. Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere köszöntötte a vízilabda Európa-bajnokságon résztvevő egri játékosokat és edzőiket, az Eb bronzérmes Szilágyi Dorottyát és a Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger kapitányát Biros Pétert és az aranyérmes Hosnyánszky Norbertet és Dabrowski Norbertet, a ZF-Eger edzőjét. Köszöntötték továbbá Szécsi Zoltánt, a vízilabda klub ügyvezetőjét.

– Példátlan botránynak a bizonyítékait itt tartom a kezemben. A mi nap a polgármesteri hivatal alpolgármesteri szobájának egyik szekrényéből, olyan dokumentumok kerültek elő, melyek bizonyítják, hogy az egri Fidesz listát vezetett az egriekről. Ezek a feljegyzések megsértik a Büntető Törvénykönyv két pontját – hangzott el a napirendek előtt.

A polgármester elmondta, a Fidesz frakció tagjai jogilag még a hozzászólhatnak a közgyűléshez, de morálisan és etikailag csak bocsánatot kérhetnek az egriektől. A témáról Mirkóczki Ádám a közgyűlés szünetében sajtótájékoztatót is tartott.

Az első napirendi pont hosszasan vitáztak a grémium tagjai. Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról és a két új bizottság létrehozásával kapcsolatban több kritika is megfogalmazódott. Oroján Sándor (Fidesz-KDNP), szomorúnak és furcsának tartja, hogy az évtizedek alatt gondos munkával és rengeteg ember közreműködésével formálódó Alapokmányt az új városvezetés minden ülésen módosítja. Az Egri Értéktár megszüntetését is nehezményezi a képviselő. Mirkóczki Ádám, úgy reagált, hogy a bizottság munkája nem szűnik meg csak a Városimázs Bizottság veszi át a feladatait.

Végül megszavazták az Alapokmány módosítás mellett, hogy létrejön Az elmúlt tíz év vitatott döntéseit vizsgáló bizottság, melynek szakértő tagjai Bognár Ignác és dr. Szalóczy Géza esküt tettek.

Oroján Sándor reagált a vádakra



Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere súlyos vádakat fogalmazott meg az egri Fidesszel szemben, amit ezúton visszautasítok. Engem választási csalás elkövetésével vádolt, amit soha nem követtem el, ezért feljelentem rágalmazásért és jó hírnevem megsértéséért. 2014-ben nem vettem részt az egri kampánystáb munkájában, ezért személyemet fogalmilag is kizárt ezzel a váddal illetni. Mirkóczki Ádám azt is állította, hogy listázzuk a Fidesz szavazóit, és 1-től 7-ig terjedő skálán jelöljük, hogy ki mennyire fideszes. Ismerem a választói kapcsolattartás szigorú jogi keretek között zajló formáját, amit minden esetben betartottunk. Pártelkötelezettség szerinti listázás nincs, és nem is volt.