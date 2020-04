Kevesebb az autó az M3-as autópályán a járvány idején

A kijárási korlátozás hatására a városok és falvak utcái jóformán elnéptelenedtek, az utakon is kevesebb autó jár. A tavalyi márciusi adatokhoz képest, az idei harmadik hónapban közel harminc százalékkal esett vissza az ország fizetős autóútjain közlekedők száma. Megyénkben is hasonlóan alakultak a számok.

Az utcákon egyre kevesebb embert látni és ezzel összhangban a közlekedő járművek száma is lényegesen megcsappant. A Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt. (NÚSZ) pedig konkrét adatokkal is alátámasztja, hogy mennyivel lett kisebb a forgalom a fizetős útszakaszokon a kormány bejelentéseinek hatására. A szolgáltató fix kamerái alatt áthaladó járművek száma alapján országosan harminc százalékkal csökkent a forgalom, Heves megyében is hasonlóan alakultak az adatok.

A veszélyhelyzet kihirdetésével és a kijárási korlátozás életbelepésével megcsappant a fizetős útszakaszokat használók száma, amiből arra lehet következtetni, hogy kevesebben ülnek volán mögé.

– A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.(NÚSZ) adatai szerint az előző év hasonló időszakához képest 2020. márciusában mintegy 30 százalékkal csökkent a forgalom az e-matricát használó gépjárművek esetében – tájékoztatott a szolgáltató PR és Kommunikációs Osztálya. Kérdésünkre elmondták, A NÚSZ Zrt. fixen telepített portálkamerái az M3-as autópályán az e-matrica rendszerben díjköteles járművek esetében 2019. márciusában 4 millió 694 ezer 684 áthaladást láttak, míg 2020. márciusában ez a szám jelentősen kevesebb, mindössze 3 millió 516 ezer 733 volt. Ez 25 százalékos forgalomcsökkenést jelent idén márciusban a tavalyi év harmadik hónapjának adataihoz viszonyítva az M3-as sztrádán.

Az M3-as Heves megyei, 75 kilométeres szakaszának használtságával kapcsolatosan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2019. márciusában egymillió 667 ezer 230, míg 2020. márciusában egymillió 153 ezer és nyolc járműáthaladást érzékeltek a NÚSZ Zrt. fix kamerái, ami idén márciusban 30 százalékos forgalomcsökkenést jelent tavaly márciushoz képest.

Érdekesen alakultak a számok, ha heti bontásban nézzük, látható, hogy a kormány intézkedési mennyire befolyásolták az utazásokat. A NÚSZ Zrt. adatai alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésének hetében 525 ezerrel, a határzár bejelentésének, valamint az iskolák és üzletek zárva tartásáról szóló kormányrendelet megjelenésének hetében 2,5 millióval, a kijárási korlátozás bevezetésének hetében pedig már 3,2 millióval csökkent az e-matricás járművek áthaladásának száma a tavalyi időszakhoz viszonyítva. Megyei adatokkal kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy általánosságban elmondható, hogy a veszélyhelyzet 2020. március 11-i kihirdetése óta – az országos tendenciához igazodva – Heves megyében is fokozatosan mérséklődik az e-matrica rendszerbe tartozó járművek forgalma a megyében lévő díjköteles gyorsforgalmi útszakaszon, tehát az M3-as sztrádán.

A jelentős visszaesés és a kormány szigorításai az útdíjbevételek alakulásában is megmutatkoznak. A bevételi szempontból még jól induló március második felében, mindössze két hét alatt 2 milliárd forinttal kevesebb folyt be útdíjból (e-matrica és e-útdíj) az állami költségvetésbe, mint 2019 azonos időszakában. A leglátványosabb visszaesés az e-matrica eladásoknál látható. 2020. márciusban 415 ezerrel kevesebb ilyen jogosultság fogyott, az e-matrica értékesített darabszáma így a tavalyi 57 százalékára zuhant.

– A NÚSZ Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet értelmében csak megfelelő indokkal lehet útra kelni, és az úthasználati jogosultságot a díjköteles utakra továbbra is meg kell váltani – emelték ki.