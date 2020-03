Kevesebb közmunkás szorgoskodhat majd idén Heves megyében

A napokban kaptak az önkormányzatok értesítést a Belügyminisztériumtól, hogy a közmunkaprogramban milyen kerettel gazdálkodhatnak. Csökkenéssel kell számolniuk a helyhatóságoknak, amit megpróbálnak orvosolni.

A tavaly foglalkoztatott keret idén tíz fővel lett kisebb – tudtuk meg Jakab Gábortól. Mezőszemere polgármestere szerint azonban mindössze három embert kellett elbocsátania, mivel a tavalyi keretüket nem töltötték fel. Akad olyan közmunkásuk is, aki időközben elhelyezkedett a versenyszférában. A csökkentés három mezőgazdasági és hét hosszú távú foglalkoztatottat érint.

Feldebrőn csak három embert tudnak e formában foglalkoztatni, közölte a polgármester, Jakab Ernő. Erről a napokban kapták meg az értesítést. – Két személyt tudtunk volna felvenni a rendelkezésre álló pénzkeretből, ám úgy határoztunk, hogy csökkentjük a munkával töltött hónapok számát és így eggyel bővíthetjük a létszámot – mondta a településvezető.

Füzesabonyban 38-ról ­29-re csökkent a keretszám a tavalyihoz képest – tudtuk meg Nagy Csaba polgármestertől. A leépítés főként a köztisztaságban dolgozókat érinti. A közmunkásaik 80 százaléka közterületen dolgozik, míg ötödük a hivatalban, a könyvtárban és a múzeumban, tájékoztatott a városvezető.

Kápolnán gyakorlatilag megfeleződött a közmunkások létszáma a napokban megérkezett minisztériumi közlés szerint. Dr. Berecz Kálmán, a falu polgármestere szerint az eddigi 33 közmunkás helyett idén már csak tizenhatan dolgozhatnak.

– Sikeres pályázatoknak köszönhetően újra elindult a közfoglalkoztatási program. A Belügyminisztérium támogatásából 46 helybelinek tudunk munkát biztosítani újabb egy évre. Önkormányzatunk ehhez kétmillió forint önerővel járul hozzá. A BM hat közfoglalkoztatási programot támogat településünkön, közel 77 millió forinttal. Tevékenységeink: településtisztasági feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása, szőnyegszövés, varrás, drótfonatkészítés, sertéstenyésztés, növénytermesztés, szociális gondozói feladatok – sorolta Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere.

Megtudtuk: az idei támogatott létszámuk tizenkettővel kevesebb, mint tavaly volt. Ez negatívan érintette a regisztrált álláskeresőket, akik számítottak e lehetőségre. A többségük jogosult lesz munkanélküli ellátásra, de akadnak néhányan, akiknek nincs más ellátásuk, és állást sem kapnak. Az önkormányzat igyekszik foglalkoztatni azokat, akik nem találnak más lehetőséget. A Start közmunkaprogram bevezetése óta a járás települései közül itt voltak a legaktívabbak. Az értékteremtő projektekben olyan innovatív ötleteket sikerült megvalósítani, amelyekben benne van a hosszú távú működés lehetősége. A legnagyobb foglalkoztatott létszám 193 helybeli volt, ez 2015-ben 127-re csökkent. Sokan elhelyezkedtek a versenyszférában, e természetes csökkenés miatt tavaly ötvennégy személyt foglalkoztattak, összegezte a faluvezető.

A kisebb településen élőknek sokszor ez jelentette a „stabil munkahelyet”: a belterületeket, köztereket például ők tartották rendben. A kulturális közfoglalkoztatás teljesen megszűnt márciustól. A mentális és beilleszkedési gondokkal küszködők számára 2016-ban kísérleti jelleggel indított speciális programot sem élesztik fel.

Adácson is ez a helyzet, tavaly tizennégy közmunkással tudtak dolgozni, idén már csupán nyolcan maradtak. – Kevesebb közmunkást tudunk felvenni, s ez megnehezíti tavasztól a zöldellő közterületek gondozását, karbantartását. A fűkaszálást megpróbáljuk velük megoldani, de ha nem sikerül, akkor vállalkozót kell felkérni, ami jókora költség – mondta Soha Márton, Adács polgármestere. Ugyanakkor a környéken sok gyár van, aki dolgozni akar és tud is, el tud helyezkedni.

– Sokszor az jelentkezik hozzánk, aki könnyebb munkára vágyik, mint a gyári műszak. A közmunkások kiválasztását ez is nehezítette, mert azt kellett mérlegelni, hogy vajon tényleg iparkodik-e az illető – érvelt dr. Kiss László a település jegyzője.

Sok helyen a közétkeztetés konyhai munkáit, vagy a művelődési házak működését is közfoglalkoztatással oldották meg. Gyöngyöstarjánt is érzékenyen érintette a változás. Az eddigi három helyett az új rendszerben már csak ketten maradhatnak közmunkában – mondta Kiss Viktor, a település polgármestere. – Szerencsés dolog, hogy az egyikük már nem is jön vissza, így nem kellett elküldeni senkit. Akad, aki dolgozna, részt venne ebben a programban, de egyelőre el kell utasítanom őket. Nekünk jó megoldás volt a korábban működő pályázati lehetőség, de ez március 15-étől véget ér. Ez nagy segítséget jelentett, így bízom abban, hogy a későbbiekben újra lesz ilyen – mondta.

– Abasáron kevés személyt érint a lakossághoz viszonyítva a közfoglalkoztatás lehetősége, alacsony a munkanélküliség. Idén négy embert kaphattunk, ez a közfoglalkoztatásban maximum egy-két személy kiesését jelenti az előző évekhez képest. Speciális foglakoztatás Abasáron nem is volt. Tény persze, hogy hatalmas terhet rónak az önkormányzatokra egy-egy dolgozó bérének és járulékának a költségi – magyarázta Kazsu Attila polgármester. A településvezetők egyöntetű tapasztalata szerint, ahol eddig sem tudtak alkalmazottakat felvenni, ott ezután sem tudnak majd.