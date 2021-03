Kevesebb zöldhulladékot visznek el ingyen, többen felháborodtak

Változtat a közszolgáltató a zöldhulladék- és a szelektív hulladékgyűjtés rendjén a következő hónaptól. Az új szabályozás szerint már nem adhatnak le korlátlan mennyiségű zöldhulladékot a polgárok, aminek hatására többen felháborodtak.

A hónap közepén érkeztek meg a postaládákba az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatói arról, hogy a jövőben alkalmanként legfeljebb három zöldhulladékkal teli zsákot biztosítanak ingatlanonként. Aki pedig ezen felül szeretne lombhulladékot leadni, az darabonként 300 forintért vásárolhat magának zsákot az ügyfélszolgálaton.

A tájékoztató szerint április 1-jétől változik a zöldhulladék- és a szelektív hulladékgyűjtés rendje. Az előbbihez használható ingyenes gyűjtőzsák zöld színű, míg a vásárolható pótzsák átlátszó lesz zöld felirattal. Legfeljebb három térítésmentesen biztosított zsákot szállítanak el. Akik rendelkeznek zöldhulladékgyűjtő edénnyel, azok azt továbbra is használhatják, de tőlük csak két zöld zsákot visznek majd el ezen felül, s még fél köbméter összekötegelt ágat, gallyat is. Az ügyfélszolgálaton megvásárolt átlátszó lebomló pótzsákot ugyanakkor korlátlan mennyiségben használhatják az ingatlantulajdonosok. A sárga színű, NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák is megszűnik. Aki nem rendelkezik szelektív kukával, vagy az kevésnek bizonyul, az szintén átlátszó zsákot vehet igénybe.

Mindez nem csupán Egerben, hanem szinte az egész megyében érvényes. Mindenhol, ahol az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. a közszolgáltató. Ezzel kapcsolatban a környékbeli falvakból is aggályaikat fejezték ki többen.

– Attól félek, hogy a szigorítás hatására majd újra megszaporodik az illegális hulladéklerakás. Ami sajnos korábban jellemző volt, a korlátlan szállítással viszont visszaszorult – vélekedett Böjt László, Ostoros polgármestere. A községvezető levélben fordult a céghez, amelyben javaslatot tett arra, hogy aki igényli, az kaphasson nagyobb szelektív kukát, és tíz alkalomra elegendő zöld zsákot osszanak ki a helyieknek a szezon kezdetén.