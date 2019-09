Kevesebben, de többet ajánlottak föl adóból a Heves megyei civil szervezeteknek

A legtámogatottabb tíz Heves megyei civil szervezet ugyanaz mint korábban, de több helycsere is történt.

Egyre kevesebben ajánlják föl személyi jövedelemadójuk egy százalékát. A napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette, hogy mennyi felajánlást kaptak az arra jogosult civil szervezetek az SZJA-ból, mellékelve azt az adatsort is, hogy a civilek hány magánszemélytől kapták a nekik jutó összeget. Míg 2016-ban még majdnem 41 ezer ember ajánlotta föl adója kis részét egy általa kiválasztott Heves megyei egyesületnek, alapítványnak, idén már csak 32 ezer ember tette ezt meg (2015-ben pedig még 62 és fél ezren tettek rendelkező nyilatkozatot Heves megyében, de nem feltétlenül megyei szervezetnek). Az elmúlt két esztendőben 35 ezer körül volt ez a szám, a nagy törés 2017-ben következett be, amióta a NAV elkészíti a magánszemély-adózók adóbevallását, akinek csupán jóvá kell hagyniuk azt, ha egyetértenek a számokkal. Az adózóknak külön kell rendelkezniük adójuk egyházi és civil szervezeteknek fölajánlható egy százalékáról. Lehettek persze olyan Heves megyei adózók is, akik nem Heves megyei civil szervezetet segítettek, de olyanok is, akik már csak külföldön adóztak, de más miatt is csökkenhetett az SZJA-t fizető adózók száma.

Ha a támogatók száma csökkent is, a fölajánlott összeg legalább növekedett, 163,9 millió forintra, ami 7,3 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbit. A támogatásban részesült alapítványok, egyesületek száma is emelkedett, ebben az évben 937 szervezet kapott legalább egy személytől fölajánlást. Már tavaly is kilencszáz fölött volt számuk, míg 2015-ben és 2016-ban 850 Heves megyei civil szervezet kapott pénzt. Az utóbbi öt évben egyébként három alkalommal 156 millió forinton osztozhattak a megyei civilek, ebből a sorból csak 2017 lóg ki lefelé 138 millió forinttal, a mostani év pedig felfelé.

Hosszú idő után nem az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány (ÁVE) kapta a legtöbb pénzt, hanem a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány. Az abonyiak 8,4 millió forint támogatásban részesülnek, míg az egri állatvédők számára 8,26 millió forintot utal az adóhivatal. Az egriek évek óta hasonló összeget kaptak, mint a mostani első helyezett, amely tavaly már megközelítette a korábbi elsőt, előtte pedig 5,5–6 millió forintot kapott. Az ÁVE ugyanakkor még mindig a legnépszerűbb a fölajánlók száma alapján, hiszen a kétszáz fős csökkenés ellenére még mindig több mint 1800-an ismerték el tevékenységüket azzal, hogy őket jelölték meg kedvezményezettként, a füzesabonyi állatvédők ilyen tekintetben maradtak ezüstérmesek 1449 támogatóval, ami ötvenfős csökkenés tavalyhoz képest.

A harmadik helyezett a gyöngyösi, állatmentéssel foglalkozó Új Nap Alapítvány lett majdnem hatmillió forinttal és közel 1300 támogatóval. A negyedik és ötödik helyen helyet cserélt egymással két gyöngyösi szervezet, ezúttal a Bugát Pál Kórház Alapítvány végzett előrébb hárommillió forinttal, az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány 2,6 millió forintot gyűjtött. Előbbi támogatottsága picit nőtt tavalyhoz képest, az autistáknak viszont 900 ezer forinttal kevesebb pénz érkezett, támogatói körül kétszázzal csökkent.

Ennyi az átlag felajánlás

Az egy támogatóra jutó összeg az egymillió forint feletti kategóriában 4500–6000 forint között alakul, felfelé lóg ki a Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány a több mint 12 ezer forintjával. Az egy fölajánlóra jutó legmagasabb összeg a Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesületé, több mint 25 ezer forinttal (egy adózó), amelyet az Agria-Lovasklub Közhasznú Egyesület, illetve az Egy Élhetőbb Életért Alapítvány követ 22 ezer forinttal (tizenhárom, illetve egy adózó).

A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány harmadik éve tartja hatodik helyét, ezúttal 2,45 millió forinttal, ami 300 ezer forintos visszaesést jelent, s a fölajánlók tábora is 170-nel kisebb. A gyöngyösi bejegyzésű, matematikai tehetséggondozással foglalkozó A Gondolkodás Öröme Alapítvány a tavalyi tizedik helye után már a hetedik 2,2 millió forinttal, 700 ezer forintos és száz fős növekedést elérve. A Neumann Iskola Alapítvány a nyolcadik helyet szerezte meg 2,147 millió forinttal, tőlük tízezerrel lemaradva a kilencedik a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány lett, előbbinek a tavalyi után kevesebb, utóbbinak több pénz jutott, de támogatói bázisuk 70–80 adózóval szűkült. A Top 10-be befért még a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány, közel 1,4 millió forintos támogatással, ami viszont 800 ezer forinttal soványabb az előző évinél és a fölajánlók száma is 270-nel kevesebb lett.

Míg az előző esztendőkben 14-16 Heves megyei civil szervezet támogatása érte el az egymillió forintot, ebben az évben 23-é: a fentieken túl a Szent Imre Katolikus Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány, a Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány, a Papamaci Árvái Alapítvány, a Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány, a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány, A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány, a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány, a Befogad-Lak Hevesi Állatmenhely Alapítvány, a Gyöngyösi Állatkertért Alapítvány, az Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért, az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány, illetve a Szilágyis Alapítvány.