Kevesebben dolgozhatnak idén a startmunkában Dél-Hevesben

Elkészültek a települések idei startmunkaprogramjuk tervezetével. Idén több helyen csökkent létszámmal, szűkebb területen működhet a program.

Előző évben hat területen működött a program ­Tiszanánán, idén ötféle munkát szerveznek ilyen formában. Dr. Tóth József érdeklődésünkre­ elmondta, benyújtott tervezetükben azért szerepel eggyel kevesebb, mert nagy örömükre­ létrehozhatták építőipari­ szociális szövetkezetüket. Ez pedig kizáró tényező volt a meg­pályázható területeken, az ehhez kapcsolódó munkákat azonban teljesíteni tudják.

A polgármester elmondta továbbá, idén folytatni szeretnék a mezőgazdasági, közút- és földút, illetve kül- és belterületi csatorna felújítási munkáikat, valamint a biomassza kitermelését és feldolgozását. A belterületi utak felújításánál azokra koncentrálnak majd ebben az évben, ahol az útalapok már megvannak, s aszfaltozásra van szükség, de a földutak tekintetében is sok a tennivalójuk. A lehetőségekhez mérten a biomassza előállításához faaprítót vásárolnának, illetve mezőgazdasági munkákhoz is szeretnének új gépeket beszerezni.

Kevesebb programmal terveznek idén Tenken is, ennek oka, hogy a belvíz elvezetését már elvégezték, így erre idén nincs szükség. Felszámolták ugyanakkor az illegális hulladéklerakókat is, reményeik szerint egyelőre ezzel sem lesz dolguk. Mezőgazdasági programjuk tavaly indult először a startmunkaprogram keretében. A megtermelt javak feldolgozásához szándékuk szerint egy tavaly megvásárolt parasztházat újítanak majd fel, itt lesz a közfoglalkoztatás központja. A faluvezető hozzátette, a rekonstrukció önerőt is fog igényelni, legutóbbi testületi­ ülésükön erről is döntöttek. Így legfeljebb egymilliót forintot tudnak elkülöníteni erre.

Kevesebb dolgozójuk is lesz azonban idén, hiszen voltak, akik már el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A polgármester szavai szerint – mivel a tervezett munkákat maradéktalanul el kell végezni – csak annyi feladatot vállaltak ez évre, amennyit akkor is tudnak teljesíteni, ha még kevesebben lesznek.

A tavalyi programban vállalt feladatok utolsó munkáit végzik el a napokban Kiskörén. A város vezetője elmondta, eggyel kevesebb programmal terveznek idén, mivel ők is létszámbeli csökkenést tapasztalnak. Magyar Csilla kifejtette, már tavaly is nagy volt a mozgás a programban, sokaknak sikerült elhelyezkedni vállalkozásoknál. Örömét fejezte ki, hiszen a munkavállaló magasabb juttatást is kap az elsődleges munkaerőpiacon. Ugyanakkor a szakembert igénylő munkák elvégzésére ezáltal a foglalkoztathatók is kevesebben vannak. Így vállalásukban a munkák biztonságos elvégzéséhez nagyjából tízzel kevesebb dolgozóval számoltak.