Kevesen igénylik az ingyenes ebédet Heves megyében

A települések önkormányzatai számára évek óta kötelező feladat a hátrányos helyzetű, helyben élő gyermekek számára az ingyenes melegétel ­biztosítása a tanítási vagy nevelési szünidőben. A lehetőség tehát adott, de kevesen élnek vele.

Ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején meghatározott feltételek alapján az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. Az elmúlt tanév nyári szünetére vonatkozóan a vakációbeli gyermekétkeztetés a hatályos jogszabály szerint június 16-tól augusztus 13-ig tart. Bár a lehetőség már esztendők óta adott, megyénkben számos helységben csupán minimális az igénylők száma.

Pétervásárán például a központi konyhán főznek friss ebédet az ezt igénylő idős embereknek, s a vakációzó diákoknak egyaránt. Eged István polgármestertől megtudtuk, hogy az ingyenes szünidei kosztot ebben az évben is kevesen igényelték. A Szent Márton úti étkezőben helyben is megehetik az ebédet a gyerekek, de ételhordóban is elvihetik, ha a megadott határidőig benyújtotta a szülő az ez iránti kérelmét.

– Többéves tapasztalat az, hogy a nyári vakáció idején kevesen kérik az ingyenes kosztot – fogalmazott lapunknak a városvezető. – Akadt olyan esztendő is, amikor visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Valójában minden feltétel adott a kötelező szolgáltatás biztosításához, ám erőltetni nem lehet, hogy ezt igényeljék is. Idén szeptemberben a városban, a Hatvani Tanke­rület beruházásában, átadják a több száz millió forintból korszerűsített, körzetközponti általános iskolát, ahol végre egy új, kulturált étkező, s az ehhez tartozó korszerű melegítőkonyha is rendelkezésre áll majd. Reményeim szerint ez áttörést jelenthet a gyermekétkeztetésben is, mind a tanévben, mind a szünidőben.

Recsken is van mód az ingyenes szünidei ebéd igénylésére.

– A szülőket minden esztendőn időben tájékoztatjuk erről a lehetőségről, a jogosultaknak azonban csupán három-négy százaléka jelez vissza, hogy kéri az ingyenes kosztot. Ez évek óta így van – mondta el érdeklődésünkre Nagy Sándor polgármester.

A jelenség kapcsán rendszerint felmerül, hogy a hátrányos helyzetű helységekben az ingyenes népkonyhák működtetésével még inkább szűkült a gyermekétkeztetést igénylők köre. Ahol működik ugyanis az állam által támogatott szolgáltatásként népkonyha, ott a kötelező regisztrációt követően nagyon sokan kérik, s hazaviszik a családnak az ételt.

Előzetes szülői kérelem benyújtására van szükség

Az ingyenes étkeztetés az előírások értelmében minden településen előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzatok kötelessége tájékoztatni a jogosultakat a kérelem benyújtásának mikéntjéről és határidejéről. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelyének, illetve a bejelentett életvitelszerű tartózkodási helyének a helyhatósága a déli meleg főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére ingyenesen biztosítja – a szülő, illetve a törvényes képviselő kérelmére. Az ebbe a ­körbe nem tartozókon kívül főleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára él még ez a lehetőség. A szabályok sorába tartozik még, hogy a bölcsődei ellátásban vagy az óvodai nevelésben részesülő kicsik számára az intézmények zárvatartása alatt minden munkanapon, az e körbe nem tartozók számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon kötelesek az étkeztetést megszervezni az önkormányzatok. Ez érvényes az őszi, a téli és a tavaszi szünetre is.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel