Kezdődhet a házak vásárlása Tarnaleleszen

A tervek szerint idén tavasszal hozzálátnak a munkálatokhoz, s a remények szerint a nyáron az első családok is beköltözhetnek.

Javában tart a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal elnevezésű projekt a községben. Kovács Béla polgármestertől megtudtuk, a négy évig tartó ­felzárkóztató projekten belül nyolc, különböző komfortfokozatú ingatlant vásárolnak meg a pályázati keretből, az önkormányzat pedig saját erőből öt másikat is bevon a programba.

A falu első embere arról tájékoztatta portálunkat, hogy a lakóházakat már kiválasztották, hivatalosan felbecsültették az értéküket, s a helyi testület is felhatalmazást adott azok megvásárlására, így az elkövetező napokban az adás-vételt is megejtik. Ezután a felújításukra közbeszerzési eljárás keretében keresnek kivitelezőt. A tervek szerint már idén tavasszal hozzáláthatnak a munkálatokhoz, s a remények szerint a nyáron az első családok is beköltözhetnek.

Mivel az ingatlanvásárlásra 18 millió 300 ezer forintot fordíthatnak, így az egyes házak becsült értéke eltérő, egymilliótól négymillió forintig terjed. Ezek felújítására is külön összeg áll rendelkezésre. A cél, hogy komfortos, fürdőszoba-konyhás ingatlanokat alakítsanak ki.

Természetesen azt is mérlegeli a képviselő-testület, hogy mely családok költözhetnek be a felújított lakásokba, ahol szerény bérleti díjat és a rezsit kell majd fizetniük a kiválasztottaknak. A programba bevont famíliákat életvitelükben, gazdálkodásukban már most is szociális munkások segítik. A megvett ingatlanok öt év elteltével az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Akkor döntenek arról, hogy továbbra is szociális bérlakásként hasznosítsák, vagy értékesítsék azokat. A komplex program megvalósítására két ütemben összesen 400 millió forintot fordíthatnak a községben az elkövetkező években.

