Kézenfekvő megoldás: nővérszálló lesz a tüdőgondozóból

Az egykori tüdőgondozó épülete januártól ismét a gyöngyösi kórház tulajdonába került. Weisz Péter, a Bugát Pál Kórház igazgatója szerint az épület hasznosítására a legkézenfekvőbb megoldást választották.

Már megkezdték az egykori tüdőgondozó környezetének rendbetételét, kitakarították az udvarát, a gazt eltüntették, megnyesték a bokrokat és a kerítésen átdobált szemetet is elhordták. Az épület belseje is csupasz. Csak néhány régi információs tábla jelzi, valamikor itt gyógyító munka folyt. A helyiségek falairól pereg a vakolat, néhol a csempe is, a padló is kopott, a mosdók is elhanyagoltak. Nem csoda, hisz hosszú évek óta nem használták semmire az egykori villát. Az egész épület belseje felújításra szorul. Kívülről ugyan nem látszik, de belülről hatalmas, zegzugos az épület. Mintegy tizenöt kisebb-nagyobb helyiséget tudtunk megszámolni. Valószínűleg ez számos átépítés következménye.

– Január első napjaiban jelentettük be, újra a miénk a villa és már el is kezdtük a rendbetételét – magyarázza Weisz Péter. A Bugát Pál Kórház igazgatója elmondja, a várossal közösen lobbiztak az épületért és miután megkapták, igyekeztek a leghasznosabb funkcióval ellátni.

– Abban biztosak voltunk, hogy a gyógyító ellátást nem szeretnénk kivinni a kórház falai közül, de volt már egy évtizedes problémánk, amelyre ez a belvárosi ingatlan kézenfekvő megoldásként szolgált. Egy húsz-huszonöt személyes orvos-nővér szálló kialakítását tervezzük ide – ­közli a kórház igazgatója.

– A frekventált hely, a buszmegálló közelsége és az, hogy a gyógyító személyzet a kórház épületén kívül tud pihenni és feltöltődni – a felmérések szerint is – csábító ajánlat a fiatal doktorok számára is. Van néhány hiányszakma az egészségügyi ellátásban is, amelyekre mi is várunk majd új kollégákat és nagy előny, ha tudják a leendő munkahelyük modern és minden szempontból felszerelt szállóval várja őket. Az igazgató szavai szerint az épület felújítása még az idén elkezdődhet és ha minden az elképzelések szerint zajlik, 2020-ban már beköltözhetnek az első nővérek, orvosok­ a számukra kialakított épületbe.