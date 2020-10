Kiadták a figyelmeztetést: Heves megyét is beteríti a köd csütörtökön

Többfelé tartós, sűrű ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez szerdán kora este eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére adtak ki figyelmeztetést csütörtökre.

Az előrejelzésben azt írták: a ködös tájakon szitálás is lehet. Majd a késő délelőtti óráktól nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, a Dunántúlon néhol zivatar is kialakulhat. Megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-10 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 12-17 fok között várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint Heves megyében a tartós, sűrű köd miatt a látástávolság pár száz méter lehet.