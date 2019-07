Kicsik, nagyok együtt mulattak az abasári Európa-fesztiválon (fotók)

Ízek, borok, települések fesztiválja volt.

Játszótér, ugrálóvár, habparti és kis vonat is várta a településre érkező legkisebbeket az Európa-fesztiválon, ám ezen a napon minden korosztály számára kínáltak bőven programot. A Saári Közösségi Ház előtt felállított színpadon, a helyi és a vendég települések civil szervezetei, néptáncosai is bemutatkoztak, de volt könnyűzenei koncert és retro parti is. A második alkalommal megrendezett eseményen a község polgármestere elmondta, a rendezvény lényege, hogy minél széleskörűben bemutatkozhasson a település, a térség, a Mátra és tulajdonképpen hazánk északkeleti régiója.

– Az itt élő emberek hagyományait, a település értékeit, kiváló borainkat is megismerhetik a meghívott vendégeink. Idén szlovák barátaink mellett Kengyel, Veresegyház, Nagymaros település delegációt fogadtuk – tette hozzá dr. Lénártné Benei Anikó.

A pályázati támogatásból megvalósuló rendezvényen zene mellett ízekből és illatokból sem volt hiány. Tíz csapat nevezett ugyanis a főzőversenyre, amelynek étkei közt szerepelt vad-és báránypörkölt, hamburger és csülkös káposzta is. A hamisítatlan fesztivál hangulatot pedig Ganxsta Zolee majd az esti Tóth Vera koncert alapozta meg. Zárásként pedig a tűzijáték sem maradt el.