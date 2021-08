Kiderült: az idősebbek kérik főként az újabb oltást

Napok óta lehet regisztrálni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén a koronavírus elleni harmadik védőoltásra. Ezt augusztus elsejétől adják be oltási rend nélkül, időpontfoglalás alapján azoknak, akik már legalább négy hónapja megkapták a második adag vakcinát.

A napokban került nyilvánosságra a Nemzeti Népegészségügyi Központ harmadik oltásokról szóló eljárásrendje. Ebből kiderül, hogy hazánkban lehetővé teszik a vakcinák keverését, illetve ugyanazon védőoltás további adagja beadásának lehetőségét is meghagyják.

Az egri oltóponton már hétfőn is sokan várakoztak. Úgy tapasztaltuk, hogy ütemesen, gyorsan zajlott a harmadik oltás felvétele is. Egy idősebb egri férfi például elmondta, nagyon várták a lehetőséget, mert a család koros tagjai az év elején Sinopharm oltást kaptak. A nyár elején elvégeztették saját költségükön az ellenanyag szint mérését, és ezután döntöttek így.

– Ezúttal Pfizert kaptunk, reméljük, ez elegendő védelmet nyújt majd. Gyermekeink, unokáink vannak, akiket féltünk és ők is féltenek bennünket. Már most nyugodtabbak vagyunk – mondta.

Dr. Kristofori György, Sirok háziorvosa érdeklődésünkre úgy fogalmazott, nincs megállás, egyre sokasodik a teendő.

– Sok mindent kell egyeztetnünk, ami rengeteg adminisztrációval jár, miközben két helyen rendelünk minden nap. Az elmúlt napokban legalább harminc siroki jelezte, hogy kérné a harmadik adag vakcinát. A napokban annak nézünk utána, mikor, milyen oltóanyagot kaptak a jelentkezők, s így szervezzük meg helyben a következő körös oltást – nyilatkozta.

– Akadnak olyanok is, akik most jelezték, hogy elszánták magukat az első védőoltás felvételére. Követjük azokat is, akik korábban átestek a betegségen, ezért nem volt indokolt a vakcinázásuk. Néhány órája kaptam hívást a kormányhivataltól, hogy a tanítás előtti két napban, augusztus 30-án és 31-én oltsam be az ezt igénylő diákokat. Bízom benne, hogy az iskolák előzetesen felmérik az igényeket, mert erre már aligha lenne kapacitásunk. Megjegyzem, a rendelőben nálunk most is kötelező a maszkhasználat, még ha ezt néhányan furcsállják is – magyarázta a háziorvos.

Az iskolák is kapnak feladatot a következő időszakban. Fel kell mérniük, hogy a 12 éven felüli korcsoportban ki igényel oltást a tanítás előtti két napon. Braun Péter, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola igazgatója érdeklődésünkre úgy válaszolt, ők már megkezdték a munkát, ami viszonylag rugalmasan megoldható. Az osztályfőnökök a megszokott digitális platformokon értesítették a szülőket a lehetőségről, s a legtöbben vissza is jeleztek. Sok családban már beoltatták a gyermekeket, hogy mielőbb kialakuljon a védettség. A szülők többsége pedig jelezte, hogy kérnék az oltást. Végleges számok most még nincsenek, de hamarosan meglesznek, s ezeket a tankerü­leti központnak továbbítják, ahonnan az összesítést követően kapnak további utasítást a teendőkről.

A hazai virológusok véleménye egybecseng abban, hogy augusztustól fokozatosan növekednek majd a koronavírusos esetszámok. Rusvai Miklós a minap arról nyilatkozott, hogy az emelkedésre hatással lesz majd a szabadságok vége is, amikor sokan hazajönnek külföldről, a gyerekek visszatérnek az iskolába, és a közösségi találkozások száma megnő. A virológus szerint ezek miatt a vírus fokozott terjedésbe kezd majd. Úgy véli, hogy a maszkviselés is visszatérhet, amit a bevásárlóközpontokban, a tömegközlekedési eszközökön s más zárt helyeken vezethetnek be.

Időközben az a rendelet is megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a védőoltás felvétele minden, még be nem oltott egészségügyi dolgozónak kötelező lesz. Beleértve az alap- és szakellátásban, a kórházakban, a mentőknél, a gyógyszerészeti és a diagnosztikai területen foglalkoztatottakat. Érinti ez többek közt a betegszállítókat és a magán szolgáltatóknál tevékenykedőket is. Az egészségügyben a be nem oltottaknak szeptember 1-ig fel kell venniük az első vakcinát.