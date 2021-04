Kiderült: ennyi gyermek ment óvodába az újranyitás után Heves megyében

Megnyitották kapuikat az óvodák is április 19-től. Az intézményvezetők elmondása szerint a gyermekek közel hetven százaléka visszatért, s a védelmi intézkedések mára rutinná váltak az óvodásoknak.

– A gyermekek hetven százaléka érkezett meg hétfőn, emellett közel tíz százalékuk szülője jelezte, hogy igazolja a hiányzást, mert még vár egy kicsit – tájékoztatta portálunkat Gyöngyös óvodáinak intézményvezetője Molnár Lászlóné. – Csak néhányan közölték, hogy egyáltalán nem szeretnék járatni a gyermeket az óvodai év végéig – tette hozzá.

Friss dekoráció, patyolat tiszta szobák fogadták hétfőn a kicsiket. Az elmúlt hetekben az épületek és berendezéseik alapos fertőtlenítése zajlott, nyitás előtt ózont is bevetettek. Molnár Lászlóné elmondta, a takarítási, fertőtlenítési tervhez tartják magukat továbbra is. Kihasználták az időt az aktuális karbantartási munkákra is, például tisztasági festés, lambériák leszedése,vakolás, betonozás. Vízvezeték szerelést is szorgalmazott az önkormányzat. Az óvónők és dajkák rendezkedéssel töltötték az időt a gyermekfelügyelet biztosítása mellett.

– Március nyolcadikától a Dobó úti tagóvodánk biztosította felügyeletet, mivel a bölcsődével egy épületben működik, és innen biztosítják az étkezést. Ezt átlag harminc gyermek vette igénybe. Emellett közel hatvanan kérték az étkezést elvitelre, ezt eldobható edényekben biztosítottuk. Most úgy kezdtük a hétfőt, mint korábban. Egyszerre két szülő jöhet be az öltöztetésben segíteni maszkban és fertőtlenítés után, de sem a mosdóba sem a csoportszobákba nem léphetnek be. A szabályokat fegyelmezetten betartják, együttműködők a szülők, amiért hálásak vagyunk – húzta alá.

– A három-hat éves gyermeket elég nehéz otthon lekötni, habár igyekeztünk ezt is megkönnyíteni. A kollégák online is tartották a gyermekekkel és a szülőkkel a kapcsolatot. Játékot és barkácsolási lehetőségeket kínáltak. Mesét mondtak minden este a városi televízióban, olykor báboztak, énekeltek. Semmi nem pótolja azonban, hogy a barátaikkal és az óvónőkkel személyesen is találkozhatnak – fogalmazott Molnár Lászlóné.

Megtudtuk, a noszvaji Cseperedő Óvodába hétfőn 66 gyermek érkezett meg, és a 34 maradt otthon.

– A nyitás előtt az épületet és az udvart teljes körűen lefertőtlenítettük, a karbantartást elvégeztük, s kitakarítottuk. A dolgozók nagy része megkapta első koronavírus elleni oltását, a második vakcinát május második és harmadik hetében adják be előreláthatóan – közölte Szalókiné Sike Krisztina intézményvezető.

Az ostorosi Szőlőfürt Óvoda is fertőtlenítéssel és új, tavaszi dekorációval készült a nyitásra. Itt is a gyermekek harmada maradt otthon hétfőn.

– A gyerekek örömmel jöttek óvodába, a legtöbben könnyen elváltak a szüléiktől, örültek társaiknak és a felnőtteknek is. A gyerekek első perctől alkalmazkodnak a felállított szabályokhoz, azokat elfogadják, és a nagyobbak maradéktalanul be is tartatják. Jelenleg 54 kisgyermek veszi igénybe az óvodát, és huszonhetet tartottak a héten még otthon a szülők. A zárást követő ügyelet létszáma változó volt, több család élt az étkezés elvitelével is. Az óvodai élet a megszokott kerékvágásban zajlik. Közeleg az anyák napja, s a gyerekek az óvónőkkel már lelkesen készülnek versekkel, énekekkel, ajándékkal az édesanyák köszöntésére – tájékoztatott Rétiné Godó Alíz intézményvezető.