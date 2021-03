Kiderült: munkába kevesebbet, patikába többet járnak a Heves megyeiek

Ugyan merre mentek többet illetve kevesebbet az emberek a járvány idején? Cikkünkből egyebek mellett kiderül, hogy a vizsgált időszakban vajon milyen gyakran látogattuk az üzleteket, parkokat vagy a munkahelyünket. Mindehhez a Google, bárki számára nyilvánosan hozzáférhető közösségi mobilitási jelentést hívtuk segítségül.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

A közösségi mobilitási mutató célja, hogy bemutassa, mi változott a koronavírus elleni küzdelemre irányuló lépések nyomán. A jelentések földrajzi bontásban bekövetkező mozgási tendenciákat mutatják. Hazánkat megyékre bontva is analizálták. Górcső alá vették a kiskereskedelmi és szabadidős helyek, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak, a parkok, tömegközlekedési csomópontok, állomások, illetve a munkahelyek és lakóhelyek körüli, illetve azokat érintő mobilitást.

Kiskereskedelmi és szabadidős helyiségek

Mostani felmérésében a Google – valamennyi szektor esetében – a február 9. és március 23. közötti időszakot vette alapul. Elsőként a kiskereskedelmi és szabadidős helyiségek, köztük például az éttermek, kávézók, múzeumok, könyvtárak és mozik – tegyük hozzá, ezek nagyja már eleve régóta zárva van – mutatóit nézték meg, ahol végeredményben 34 százalékos visszaesés volt tapasztalható az alapértékhez képest. A grafikonból kitűnik az is, hogy február és március első fele között még kevésbé volt látványos a változás, március 15-e azonban egy jelentősebb mínuszt eredményezett.

Élelmiszerboltok és patikák

Az élelmiszerboltok és patikák tekintetében már jóval kevésbé érzékelhető a jelenlegi járványhelyzet, a mért időszakban csupán 5 százalékos volt a visszaesés az alapértékhez viszonyítva. Március első feléig stagnálás volt tapasztalható, aztán volt egy időszak, amikor még növekedett is a mozgások száma, a március 15-i nemzeti ünnep azonban ennél a szektornál is egy nagyobb bezuhanást eredményezett.

Parkok

Mind közül a legérdekesebb talán a parkok helyzete, ahol jelenetős mínuszokkal indult a február az alapértékhez viszonyítva, ám aztán változás történt, és a grafikon tanúsága szerint az emberek egyre inkább megindultak a parkokba. Március 15-én logikus, hogy egy hatalmas kiugró értéket sikerült rögzíteni, így ebben a szektorban végeredményben 12 százalékos mínuszt tudott megállapítani a Google.

Állomások

A tömegközlekedési állomásoknál is hasonló volt a helyzet, jóllehet itt semelyik irányban nem volt megállapítható kiugró érték. Az alapértékhez viszonyítva némi mínusszal indult a február, de aztán itt is volt egy minimális növekedés. Március második felére azonban jelentősen megcsappantak a mozgások, így mindent egybevéve itt 23 százalékos mínuszt lehetett megállapítani.

Munkahelyek

Érdekes a munkahelyek esetében mért tendencia is. Az alapértékhez viszonyítva itt – hacsak minimálisan is – de végig mínuszban maradt a tendencia. A grafikonból remekül kirajzolódtak a hétvégék és március 15-e is. Március második felére itt is volt egy látványos visszaesés, ennek is köszönhető, hogy ebben a szektorban végül mínusz 30 százalékot tudott megállapítani a Google.

Lakóövezetek

Nem meglepetés, hogy egészen más volt a helyzet a lakóövezeteknél. Itt gyakorlatilag folyamatosan az alapértéknek megfelelő módon viselkedtek az emberek, s voltaképpen logikus, hogy mínuszba sosem csúszott a mutató. Az is egyértelmű, hogy amíg március második fele a többi szektornál gyakorlatilag kivétel nélkül nagy zuhanást eredményezett, addig itt jelentősebb ugrás volt tapasztalható felfele.