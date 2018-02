Kiemelkedő, rég várt fejlesztések várhatók a megyeszékhelyen

Fejlődik az úszósport, a közlekedés, és a vár is.

A következő években csaknem kilencven milliárd forintból fejlődhet a megyeszékhely a Modern Városok Programnak (MVP) köszönhetően – fogalmazott Kósa Lajos, Megyei Jogú Városok Fejlesztéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter sajtótájékoztatóján kedden Egerben. A politikus tegnap Habis László polgármesterrel egyeztetett az MVP egri beruházásaival kapcsolatban, s ennek eredményeibe nyújtott betekintést az ismertetőn.

A miniszter látogatása keretében megtekintette a jelenleg is kivitelezés alatt álló Bárány Uszodát, és elégedetten tapasztalta, hogy a munkálatok megfelelő ütemben zajlanak, nyáron már birtokba is vehetik az úszók az objektumot. A politikus kiemelte, a beruházás a 8,8 milliárd forint összköltségű Nemzeti Úszó- és Vízilabda Központ részeként valósul meg, amelynek az építése megnyugtatóan halad. Aláhúzta, hogy a Bárány Uszodán kívül, a projekt keretein belül, két másik komoly fejlesztés is teljesülhet, megújul a városi uszoda, valamint egy tízpályás, fedett medencét is építenek majd.

Kósa Lajos beszámolt az MVP keretében készülő többi megyeszékhelyi fejlesztésről is. Elmondta, öt csoportra oszthatók a beruházások, a maga nemében mind kiemelkedő, nagy szükség volt már rájuk.

– Az M25-ös autóút építése óriási előrelépés, az egyik legnagyobb és legjelentősebb fejlesztés. A munkálatok rendben haladnak, ami fontos, hiszen több mint ötvenmilliárd forint értékű projektről van szó – részletezte a politikus. Hozzátette, másik jelentős közlekedésfejlesztési beruházás is teljesül, a szintén régóta vágyott intermodális csomópont kialakítása, ám ennek megvalósíthatósági tanulmányát újra át kell dolgozniuk, mert a tervezett változat nem felelt volna meg a helyiek elvárásainak.

Az egri vár is fejlődik, ám e beruházás esetében is változtatni kell a terveken, ugyanis kiderült, égetően szükséges a Zárkándy bástya rekonstrukciója is. Erre plusz forrást szeretnének fordítani. Szólt a déli iparterület fejlesztéséről is, mint mondta, az iparterületek kulcsfontosságúak egy város életében, Egerben főleg az infrastruktúrát kell fejleszteni, valamint a telekviszonyokat rendezni.

A sajtótájékoztató végén Habis László polgármester úgy fogalmazott, nagy örömmel tölti el, hogy Kósa László átlátja a terveket, s nyitottan áll a problémák megoldásához, ennek köszönhetően, ha szükséges is pár változtatás, az MVP minden egri projektje rendben halad, a 2022-es határidőre rendben befejeződik.