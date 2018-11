Kilencedik éve segíti az akcióval a rászorulókat a Round Table

Sok rászoruló ember válogatott magának való holmit a több asztalt megtöltő ruhák között szombaton délelőtt a Barátok templomának sekrestyéjében.

A Round Table Egri 3. számú Asztala szervezte az advent közeledtére időzített akciót, mint, ahogyan tette ezt a megelőző kilenc évben mindig.

– Az ingolstadti testvér asztalunk segítségével szervezzük a ruhaosztást évek óta. Minden esztendőben egy-két teherautónyi ruhát kapunk. Ezek jó minőségű, általában nagyrészt új ruhák, amit az őszi, adventi időszakban, rászorulók részére osztunk szét– mondta Nagy Adrián az egri hármas asztal elnöke.

Szavai szerint van rá igény, tudják, számítanak rá. Az elnök azt is elárulta, hogy nem is olyan régen jártak Erdélyben a torockói gyermekotthonban. Ide minden évben kimennek adományokkal, főleg tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel. Illetve most készülnek a Maci-akcióra, amit idén is két helyszínen rendeznek meg. December 13-tól, 16-ig tart az adományok átvétele, amiért cserébe macit ajándékoznak.

