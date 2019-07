Kínai hallgatók részvételével indult a nyári egyetem

A fiatalok betekintést nyernek a hazai bortermelésbe.

Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) idény nyáron is otthont ad a borkultúra és borgasztronómia tematikájú nyári egyetemnek. Az immár ötödik éve megszervezett kéthetes programon a Beijing Union University hallgatói vesznek részt. A delegáció tagjai a kurzus során olyan borkulturális és borgasztronómiai utazáson vehetnek részt, amely egyedülállónak mondható az egész országban. Az EKE campusain megismerhetik az egri, a tokaji valamint a mátrai borvidéket, és így komplex betekintést kaphatnak a hazai bortermelésbe.

– Az itt tartózkodás során angol nyelvi kurzusokon fejleszthetik tudásukat a hallgatók, hiszen a nyári egyetem egyik fontos célja az, hogy a nyelvet megfelelően gyakorolhassák az idelátogató fiatalok – mondta el Taylerné Tóth Katalin, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának osztályvezetője a program tegnapi megnyitóján, majd a diákok körbejárták a Líceumot s a várost is. A hallgatók barátkozni is jöttek az egyetemre, ezzel is építve nemzetközi kapcsolataikat.