Kinek kocsija nincs, az bezárva érezheti magát kicsi falujába

Ma, amikor egyre többen használnak autót, gyakran elsikkad azok problémája, akik kocsi híján tömegközlekedéssel próbálnak eljutni a településükön kívül lévő munkahelyükre, iskolájukba, vagy akár bevásárolni. Ami a tömegközlekedés lehetőségeit illeti, Füzesabony és körzetében vegyes a kép. Ahol vonat jár, könnyebb a helyzet.

Tófalusi olvasónk vetette fel, hogy igen csak bezárva érezheti magát az az ember a településen, akinek nincs kocsija. A vonatközlekedést már régen megszüntették, az autóbuszjáratok pedig inkább csak az iskolába járást segítik. A máshol munkát vállalóknak meggyűlik a bajuk a közlekedéssel, ha el akarnak jutni a munkahelyükre.

Tófalu polgármestere, Ignácz Szabolcs – a falubeliekhez hasonlóan – úgy látja, hogy a tömegközlekedés igénybevételével nem zökkenőmentes eljutni a településen kívül lévő munkahelyre vagy iskolába. Különösen akkor nehéz a helyzet, amikor nincsenek iskolai járatok. A hétvégi közlekedés pedig kész kálvária. A Kálba való bejutást követően már egyszerűbb a helyzet, hiszen ott sűrűn közlekednek a vonatok.

Mezőszemere is az eldugottabb falvak közé tartozik. Bukta Mária polgármester szerint, akinek autója van, az nem érzi magát bezárva. Tömegközlekedéssel kijutni a faluból már kicsit nehezebb, alkalmazkodást kíván. Főként Mezőkövesd irányába bajos, mert az már másik megye. A munkavállalás lehetőségeit is befolyásolja a közlekedés. Iskolajáratok persze vannak, ami azért enyhít a gondokon. Vannak olyanok, akik biciklivel vagy akár gyalog mennek be Szihalomra, és onnan vonattal tovább. Azzal pedig az a gond, hogy csak a személyvonatok állnak meg ott.

– Egyeztető tárgyalások azért voltak. Arról például, hogy a reggel 7 órás járatot meg lehessen duplázni. Az utasforgalomra hivatkozott a közlekedési vállalt, amikor nem tudta teljesíteni a kérést – mondta a polgármester. Szerinte a hétvégi közlekedés egy másik, elég nagy probléma. Igencsak „sakkozni” kell ahhoz, hogy eljusson az ember a kívánt helyre.

Wingendorf János, Aldebrő polgármestere is úgy vélekedett, hogy aki autóval közlekedik, nem érzékel problémát. Ez tükröződött vissza annak a lakossági fórumnak a döntésében is, amelyet azért szerveztek, hogy megvitassák a jelenleg Füzesabonyhoz tartozó község Egerhez való „átjelentkezését”. Gépjárművel sokkal könnyebben elérhető Füzesabony, ahol a parkolás is ingyenes. A fórumon pedig többségben voltak az autósok, akik a maradás pártján voltak. – A közelmúltban volt egyeztetés a megyeszékhelyen a MÁV és a Volán illetékeseivel, azt követően, hogy a település lakosságát megkérdeztük, mire lenne szükség. Érdemi válasz azonban nem született eddig még – mondta a polgármester.

Megtudtuk, hogy ezen az egyeztetésen szóba hozták a kőszállítás ügyét is. Ennek megvitatására azonban azért nem kerülhetett sor, mert csak a személyszállításban illetékes tisztviselő vett részt a megbeszélésen.