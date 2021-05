Kipróbáltuk: valóban elkérik mindenhol Egerben a védettségi igazolványt?

Utánajártunk, hogy működik a védettségi igazolvány elkérése, ellenőrzése a gyarkorlatban.

Korábbi cikkeinkben már szó volt róla, mely helyek mikor nyitnak, hogyan is buliznak az egriek a bezártság után, mi várható az egri szórakozóhelyeken a terasznyitást követően. A növekvő átoltottság miatt egyre nagyobb teret kap a védettségi igazolvány kérdése is. Szerettünk volna utánajárni, hogyan is tudják megfelelően betartani ennek ellenőrzését, ezért beültünk 3 helyre, megnéztük, be lehet-e jutni igazolvány nélkül a belterekbe is. Tesztünket még az ötmilliós bejelentés előtt végeztük el, május 23-tól ugyanis több helyzetben új szabályok érvényesek már, így például 16-18 évesek felügyelet nélkül is mehetnek például étterembe, moziba, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben is.

Mielőtt azonban kiderül, mire jutottunk, néhány adat, hogy milyen körülmények között nem kérik számon rajtunk a védettséget igazoló okmányt: ügyintézés esetén online lebonyolításra bátorítanak, de amennyiben ez nem kivitelezhető valamilyen oknál fogva, lehetőségünk van személyesen intézni ügyeinket. Ez esetben időpontfoglalás és szájmaszk-kézfertőtlenítő használata kötelező. Könyvtárakba csak igazolvánnyal látogathatunk, 18 év alatti oltatlan gyermek esetén védettségivel rendelkező szülő kíséretében lehet csak megjelennie a zárt helyen.

Szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken, múzeumokban és uszodákban változatlan a helyzet, talán annyiban mégis szabadabb az átoltottság növekedésének köszönhetően, hogy egyre többen terveznek kis zenés esteket, sőt, már nagyrendezvények és fesztiválok is várhatók a nyáron. A legfrissebb szabályozás szerint egyébként zenés-táncos rendezvények életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak.

Konditermek esetén van kibúvó a védettségi igazolvány alól, ha sportolói igazolással, sportorvosi engedéllyel rendelkezünk és valamilyen egyesület tagjaiként vagyunk bejegyezve. Aki azonban egyikkel sem rendelkezik, annak le kell mondania a konditermi edzésekről.

Kártya vagy QR-kód nélkül marad a terasz

A Bowling Bar kérdésünkre hangsúlyozta, pultosaik – akik szájmaszkban szolgálnak ki mindenkit – ellenőrzik a védettségi igazolványt telefonos applikáción keresztül, QR-kód beolvasásával. Az igazolvánnyal rendelkezőknek lehetőségük van bent fogyasztani, ahol a fogyasztás ideje alatt a maszkot természetesen nem teszik kötelezővé. Emellett igénybe vehetik a bowling pályát, billiárd asztalokat, csocso asztalt, sőt, élő köz. Akik azonban nem rendelkeznek még védettségi igazolvánnyal, illetve nem tudják igazolni az oltást, azok számára lehetőség van a teraszon lévő fogyasztásra.

És akkor térjünk is rá az általunk meglátogatott három helyre, ahol fogyasztottunk. A kérdés csak az, kint vagy bent? Átment-e mindhárom vendéglátóhely a vizsgán? Az első a Palacsintavár, ahol egy percre sem bizonytalanodtak el, mikor megkérdeztük, szabad-e bent fogyasztani. Azonnal és határozottan hangzott a válasz: védettségi igazolvánnyal igen. A mosdót természetesen igénybe lehetett venni maszkban.

A második kiszemeltünk a Marján Cukrászda volt, ahol szintén a teraszon fogyasztottunk, bár ezt a jó idő miatt nem is bántuk. Itt sem mutattak megingást az alkalmazottak. A harmadik és utolsó célpontunk a Frei Café lett, ahol rögtön rákérdeztek, rendelkezünk-e igazolvánnyal, mert ha nem, kint foglaljunk helyet. Így hát elmondható, hogy az alkalmazottak betartják és betartatják a kormány szabályozásait, egyikük sem játszik a törvénnyel.

Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalomban, családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet.