Kis étterem a belvárosban: mintha csak Olaszországban járnánk

Pár hónapja létezik egy kis étterem a belvárosban, ahová belépve Itáliában érezhetjük magunkat. Tommi Vedovato tulajdonos, szakács autentikus ételeket varázsol társaival az asztalra.

Friss paradicsomszósz és mediterrán fűszerek ­illata kering. Az olasz gasztronómia kedvelői kapkodhatják a fejüket, hiszen az étkek mind előttük készülnek: a pizza és a tészták is. Tommi ­Vedovato, a MammaMia tulajdonosa, szakács épp a kedvünkben jár, pizzát és tésztát is készít. Egyúttal pedig bevezet minket népük ételeinek rejtel­meibe.

– Olaszországból jöttünk mindannyian, akad, aki Veronából, akad, aki Nápolyból, magam pedig Padovából. Eredeti olasz ízeket kínálunk főzőtársaimmal – mondja a szakács, aki szülővárosában szerezte végzettségét. ­Fordítani a kedvese, Laura ­Scandolaro segít­, aki remekül beszél magyarul. – Amikor gyerekek voltunk, akkor is pizzát és tésztát ettünk, most pedig a vendégeknek készítjük el ezeket. Minden hozzávalót – kivéve a zöldséget – Olaszországból hozunk, a fűszereket, a sajtokat, a tésztákat, és persze a pizzatésztát itt készítjük szintén olasz lisztből – fűzi­ hozzá.

A pizza a szemünk előtt formálódik most is, úgy, ahogyan kell: kézzel elegyengetve, dobálással lazítva. Megtudom, a pizzatésztát az olasz csapat huszonnégy óráig keleszti, kétféle búzaliszt elegyéből. A pizzát háromszáznegyven fokos kemencében körülbelül öt percig sütik, a végeredmény hamisítatlan, vékony olasz tészta. Elárulja­ Tommi azt is, hogy a szószhoz fűszer nélküli paradicsomsűrítményt használ. De hogy mit tesz még bele? Bazsalikomot­ egész biztosan, de többet – érthető módon – nem árul el.

– Itt valóban igazi olasz kaja van! Spagettit, ­pennét, gnocchit­, lasagnét, tagliatallét is főzünk különböző mártásokkal, hozzávalókkal, sajtokkal. Példaként említhetném a spagetti carbonárát, amit egyébként Magyarországon többnyire rosszul csinálnak, ugyanis nem kell tejszín a tojás mellé, s ­sonka helyett szalonna vagy kolbász kerül bele. Ezt pecorino­ sajttal szórjuk meg, ami ­hasonló, mint a parmezán. Édessé­geink is vannak: ­panna ­cotta, tiramisu, ­csokiszalámi, s nutellás­ pizza habcsókkal – részletezi.

Durumtészta, erős fűszerezés

Az étlapon számos ­finomság látható, s amikor új étel kerül­ rá, a csapat tagjai összedugják a fejüket, együtt kóstolnak, s a fogásoknak ­mindig van egy tesztelője is. Egy bizonyos­ márkájú durumtésztára esküsznek, ami nálunk is kapható. Azt mondják, Olaszországban is ez a favorit. Kiderül, a pizzatésztát azért is kell huszonnégy órán át kelni hagyni, mert különben puffadna tőle a gyomrunk­.

Amikor párhuzamot keresek az olasz és a magyar konyha között, azt a választ kapom, mindkettő szereti az erőteljes fűszerezést.

Bírja a magyar konyhát…

Tommi a leginkább ­pizzákat szeret készíteni, s ­elárulja azt is, hogy bár olasz, s sok ételhez használ sajtot, de maga nem nagy sajtra­jongó…Ételeik hamar elkészülnek, tizenöt-húsz perc alatt még a kiszállításos rendeléssel is megvannak.

A szakács egyébként ­szereti a magyar konyhát is, bár maga ritkán főz magyar ételt. Ám többször megfordul helyi vendéglátókban, s többnyire a gulyásra vagy a húslevesre, s az örök klasszikus rántott húsra teszi le a ­voksát, ha hazánk jellegzetes ételeire vágyik.