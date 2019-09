Kis híján egy mázsa halat fogott a három pecás 72 óra alatt Egerszalókon

Igen kemény, három napon át tartó horgászversenyt rendeztek augusztus második hetében az egerszalóki víztározón. A rendezők véleménye szerint izgalmasra sikeredett a megméretés. Kiadták tehát a jelszót: jövőre, ugyanitt.

Augusztus 8. és 11. között rendezte meg a Horgász Egyesületek ­Heves Megyei Szövetsége egy ­szlovákiai cég támogatásával azt a 72 órás, a pecások körében népszerű horgászversenyt az Eger melletti tavon, ahol a legjobbak összesen 640 ezer forint értékű díjjal, nyereménnyel gazdagodtak.

Az egyik résztvevő, Tóth László szerint igen izgalmas három napon vannak túl. A szervezők munkája mellett a tó és a környékének természeti szépségét se felejtette el megemlíteni.

A versenyről Szuromi Csaba, az Agria Szabadidős Egyesület elnöke elmondta, hogy csak csapatok jelentkezhettek, mégpedig két-, maximum háromtagúak. A versenyszabályzatban meghatározott módon lehetett horgászni, etetni, csalizni, sőt még a helyszínt is csak ellenőrzött körülmények között volt szabad elhagyni. A sorsolást követően mindenki a saját szektorában horgászhatott. A fogásoknál a 4000 gramm feletti pontyot és amurt mérlegelték csak. Az összdíjazás készpénzből és vásárlási utalványokból állt.

– A mindvégig izgalmas versengést a Hódosi Péter, Sütő Gábor, Jancsó József összetételű egri csapat nyerte pár deka híján száz kilogramm mérlegelt hallal. A nyereményük pontosan negyedmillió forint, de mert a legnagyobb halat is ők fogták, közel 14 kilósat, ezért plusz 90 ezer forintot vihettek el, vagyis ez a csapat 340 ezer forinttal gazdagodott – ismertette az elnök.

Ezért az eredményért azonban alaposan meg kellett dolgozni: bojlik elkészítése, egyéb csalik beáztatása, a szerelékek összeállítása, taktika kidolgozása volt a feladat. Szuromi Csaba szerint a legfárasztóbb a felszerelés vízbe helyezése volt csónak segítségével, hiszen azt naponta 15-20 alkalommal meg kellett tenni ­100-400 méter távolságra.

Megtudtuk, hogy a verseny ideje alatt a szervezők napi egyszeri étkezést biztosítottak, a melyet a horgászhelyekre ki is szállítottak. Minden évben szeretnék újból megrendezni ezt a megméretést, de már most láthatóvá vált, hogy némi változtatásra szükség lesz. Kevésnek bizonyult például a három nap, ezért ötnapos, 120 órás versenyt terveznek. Enyhíteni szeretnének a csalizás kötöttségein, ezzel is elősegítve az eredményesebb fogásokat. Az időpontban is várható változás: augusztus helyett szeptember közepére hirdetik meg a versenyt.

– A sporthorgászat népszerűsítése nagyon fontos dolog, ezért is van nagy szükség az ilyen jellegű versenyekre. Még akkor is, ha a nevezési díjak még az önköltséget sem fedezik. A horgászat, a sporthorgászat jövője a hasonló események megrendezésével biztosítható – jelentette ki az egyesületi elnök.