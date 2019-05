Kisebb, de fontos közösségi fejlesztések vannak most soron Egerszóláton

Számos beruházás várható még idén Egerszóláton. Bár ezek nem nagy volumenűek, a helyi közösségnek különösen jelentősek.

A faluban egymást érik a sportos fejlesztések, tavaly év végén kültéri kondiparkot építettek a leendő tájházzal szemben, idén év elején konditerem nyílt a szolgáltató központ emeletén, és még ebben az évben egy újabb kültéri fitneszpark épül a központ udvarán is.

– Tízmillió forintot nyertünk pályázaton, amit általunk meghatározott, fontos közösségi fejlesztésekre fordítunk. Több sportberuházás mellett is döntöttünk, mert látjuk, hogy a fiataloknak egyre fontosabb a mozgás, sokan járnak konditerembe, szerettünk volna erre helyben is lehetőséget biztosítani. A szolgáltató központ egyik kihasználatlan, emeleti termét kifestettük, és oda vásároltunk több mint tíz eszközt, amelyekkel minden testrész átmozgatható. Készítettünk házirendet, és van jelenléti ív is, úgy látjuk, a helyiek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, már sokan járnak ide edzeni – fogalmazott Verebélyi György.

A polgármester hozzátette, a központ udvarán is lesz sportlehetőség, néhány kültéri fitneszeszközt helyeznek majd el, ami mellé játszóteret is építenek, valamint filagóriát is kialakítanak, minden korosztály kikapcsolódhat majd itt.

A településvezető arról is szólt, augusztus 20-án szeretnék megnyitni a tájházukat. A Petőfi úti épület felújítása tavaly véget ért, már csak be kell rendezni. Ehhez a helyiek segítségét kérték, akik már rengeteg tárgyat ajánlottak fel, többek között ágyakat, szekrényeket, ruhákat, mezőgazdasági szerszámokat és képeket is. Ezek nagy részét még restaurálni kell és tisztítani, de a polgármester szerint ezt augusztusig könnyedén meg tudják valósítani, a tájházban kiállításokon felül rendezvényeket is szeretnének majd szervezni.