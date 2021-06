Kisköre új szimbóluma az átadott komplexum – Fotók

Csütörtökön tartották a hivatalos átadóját a MAHART Zrt. által megvalósított lábasház komplexumnak. Bár az itt magasodó kilátó már korábban is látogatható volt, ez alkalomból foglalhatta el ünnepélyesen is új bázisát a vízirendészet kiskörei rendőrőrse is.

Az ünnepségen az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azzal kezdte köszöntőjét, a kormány célja, hogy hazánk az egyik legélhetőbb országgá válhasson.

– Ennek sok feltétele van: mennyit mozgunk, milyen kikapcsolódást választunk, s milyen a mentális állapotunk – mondta el Révész Máriusz. Mint fogalmazott, megtisztelő feladata, hogy az aktív életmód fellendítésében közreműködjön. Szavai szerint a Tisza-tó sokféle kikapcsolódási lehetőséget foglal magában, ennek ellenére csak kis százalékát használjuk ki.

Hangsúlyozta, nem szabad versenyezni a Balatonnal, hiszen a Tisza-tó más, egyedi adottságokkal bír. Szólt arról is, bár sokan nem hittek benne, és küzdelmes munka áll a megvalósítás mögött, végül mégis létrejött a nyaralóhajózás lehetősége hazánkban, amire korábban nem volt példa. Reményét fejezte ki, hogy az itt élő emberek is másként tekinthetnek ezentúl a lakóhelyükre, és a külföldi turisták számára is vonzó úti célról van szó.

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára azt emelte ki, fontos, hogy növekedjen a helyben szolgáltatást igénybe vevők száma.

– Emellett hangsúlyos a közbiztonság kérdése, mely az elmúlt tíz évben jelentősen javult. Elindult a fejlődés – közölte Pogácsás Tibor. Szavai szerint a Tisza-tavi vízirendészet jó eredményeket mutat fel, elenyésző a komoly bűncselekmények száma. Az egyenruhásoknak inkább az életmentés a feladatuk. Mindezek miatt is növekszik megbecsültségük. Hozzátette, nagyon fontos az önkormányzatokkal való jó együttműködés, s úgy vélte, a kisköreivel ez meg is valósult.

Magyar Csilla köszöntőjében felidézte azt a gyakran említett kifejezést, miszerint Kisköre a Tisza-tó bölcsője, hiszen az itt lévő erőmű nélkül tulajdonképpen nem is lehetne miről beszélni. A város polgármestere úgy vélte, egy új szimbólumot is kaptak a megépült lábasházakkal és a kilátóval.

A kormányzat által indított Nyaralóhajózási Program vezetője ismertette, jelenleg nyolcvan százalékos kihasználtsággal működnek, igen nagy számban magyar vendégekkel. A határok megnyitásával hamarosan német és francia turisták is érkeznek a tározóhoz. Schramkó Soma hozzátette, az átadó okán kedvezményekkel is készülnek hétvégére. Büszkén jelentette ki, hogy a Tisza-tó környéki kilátók közül a két szembefordított csónakot ábrázoló kiskörei a legmagasabb, a maga tizenkilenc méterével.