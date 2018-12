Kitartásával mutat példát sorstársainak az ecsédi parasportoló

Hét hónap alatt tíz érmet szerzett az ecsédi parasportoló Czene Gábor, aki a motorbalesete után tizenhárom évvel később futott újra, és aki az olimpiáig meg sem áll. Ma már nemcsak kedvtelésből mozog, hanem eredményeivel is ösztönzi sorstársait. A mátraaljai városban beszélgettünk vele, amely már szinte a második otthona.

– Azt mondják, a triatlon az a sportág, amely igazán megköveteli a szívósságot. Honnan van ez a kitartás?

– Nagyon aktív gyerek voltam. Mindig sportoltam, tizenhárom éves korom óta motoroztam. A családnak mindig voltak lovai, így sokat lovagoltam, de iskoláskorom óta versenyszerűen úsztam, jártam kézilabdára, teniszeztem, kerékpároztam és több küzdősportot is űztem. Huszonöt évesen egy motorbalesetben sérültem meg. Akkor kellett eldöntenem, hogy életem végéig saját lábbal és állandó fájdalommal élek, vagy az amputációt választom. Döntöttem. Hónapokig voltam kórházban, majd a rehabilitáción. Nem volt könnyű időszak és mindennap apró célokat igyekeztem elérni. Mivel azok előtt semmit nem tudtam a lábprotézisekről, ez egy teljesen új helyzet volt.

– A testi gyógyulás után mikor és mivel kezdődött a lelki felépülés?

– Teljesen átrendeződött az életem. Hosszú évekig azt hittem, az úszás az én sportom és ez egészen tavalyig így ment, mert semmi mást nem sportoltam. Majd jött egy ötlet, hogy egy speciális futólábbal talán a triatlon sem lenne akadály. A gyöngyösi munkahelyemen, ahol immár tizenöt éve dolgozom, a balesetem után is visszavártak. A kollégák és a cégvezetőség is sokat segített. Később alakítottunk is egy sportklubot, amelynek néhány tagjával már indultunk triatlonversenyeken. A sportnak, a barátoknak és a családomnak köszönhetem a felépülésem. A hazatérésem után egyébként visszaültem a motorra, a mai napig használom is. A lovaglás viszont csalódás volt.

– Az ötletet tett követte és az idén már számos versenyen indult. Mi történt az egy év alatt?

– Tavaly decemberben sikerült egy speciális futólábat beszereznem. Nem tudom szavakkal elmondani, milyen érzés volt az, amikor tizenhárom év után öt métert tudtam futni. Újra meg kellett tanulnom ezzel a helyes mozgást. Sokat edzettem, erősítettem a hatvani thai bokszosokkal, mindennap reggel hattól a gyöngyösi uszodában kezdtem, majd edzőterem, délután pedig kerékpároztam vagy futottam. Felkészülési időszakban heti 16 edzésem is volt, és most már ugrókötelezni is tudok! Jelenleg a Mercedes-Benz Kecskeméti Mozgáskorlátozott Sport Egyesület tagja vagyok. Elmondhatom, a versenyek miatt az egész év egy óriási szeretetbomba nekem!

– Az idei országos triatlonbajnokságon a harmadik helyen végzett, ám ez csak egy verseny volt a sok közül. Van-e kedvenc érme?

– Mindegyiket kedvelem. Az egyiket azért, mert nagyon nagy erőfeszítések árán tudtam elérni, a másikat azért, mert könnyedén megszereztem. Mindegyiknek története van és mindhez fűződik valamilyen élmény. Az Extreman Nagyatád Triatlonon például 3,8 kilométert úsztam és 180 kilométert tekertem, majd 42 kilométert futottam, mindezt 16 órán belül. Ez egyébként a teljesen egészséges emberek időhatárán belüli eredmény. De megemlíthetném a Hungaroringen rendezett Parakerékpáros Magyar Bajnokságot, amelyre szinte csak edzeni neveztem be, mert nem a fő számom, de megnyertem! El sem hittem! Kaptam egy pólót is, amelyen a bajnok felirat szerepel. Muszáj volt hordanom egy kicsit, hogy valóban felfogjam: én lettem a bajnok!

– Eredményei sokak számára szolgálhatnak példaként. Tud-e ezzel másokon segíteni?

– Mostanában egyre több helyre járok előadásokat tartani, és havonta találkozom és beszélgetek az országos rehabilitációs intézet betegeivel. A célom, hogy támogassam a friss amputáltakat és kicsit talán példaként szolgáljon az én felépülésem, eredményeim. Többen személyesen is megkeresnek lelki, de sokszor technikai tanácsokért is. Szívesen segítek mindenkinek, legyen az egy szülő, akinek a gyermeke vesztette el egyik végtagját, vagy legyen az a gyerek, aki össze van zavarodva és nem tudja, mit kezdjen az életével. Tapasztalatom szerint: aki sérül, annak meg kell hagyni azt a szabadságot, hogy kialakíthassa a határait és elrendezze az életét.

– Mi a következő cél?

– Decemberben kezdődik az alapozás. Márciusba már Ausztráliába utazok a paratriatlon-világkupára. A távolabbi cél természetesen a paralimpiai játékok!

