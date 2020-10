Kitüntetéssel jutalmazták a sportolók teljesítményét az egri városházán október 23-án

Az október 23-a alkalmából megrendezett díjátadón öt személy vehetett át kitüntetést a sportban és tanulmányaiban elért sikereikért.

Október 23-a alkalmából Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése városi sportkitüntetéseket adományozott azok részére, akik sportban és tanulmányaiban kimagasló sikereket értek el – tájékoztatta portálunkat Pócsik Attila, az egri önkormányzat koordinációs referense.

Kiemelkedő munkájáért PRO AGRIA szakmai díjat adományozott Rutka Péter részére, aki játékosként, kapusként került kapcsolatba a kézilabdával. Meglehetősen korán felhagyott az aktív játékkal: edzői, sportvezetői pályára lépett. Az Eszterházy SC női kézilabda klubnál eltöltött tíz kerek esztendő alatt a felnőtt csapat technikai vezetőjeként, csapatvezetőjeként, másodedzőjeként, vagy éppen kapusedzőjeként is látott el feladatot, mindet eredményesen. Rutka Péter eszterházys évei során két alkalommal lehetett lényeges láncszeme NB I/B-s bajnoki címnek, s az élvonalbeli bajnokságában is fontos feladatkört látott el. Utánpótlásedzői képességeiről is tanúbizonyságot tett, a 2016/2017-es szezonban tanítványaival junior bajnoki címet szerzett a másodosztályban. A társadalmi felelősségvállalásból is kivette részét, számtalan jótékony célú akció megszervezésében járt élen. Neve az elmúlt években egybecsengett az Eszterházy SC-vel, annak a sportéletpályamodellnek, ami az Eszterházy Károly Egyetem és annak sportklubja közt alakult ki, szerves része volt.

Kimagasló sportolói tevékenységéért az EGER KIVÁLÓ SPORTOLÓJA kitüntetést az Egri Városi Sportiskola birkózója, Csomós János kapta. 2005-ben született, jelenleg az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium tanulója, valamint az Egri Városi Sportiskola és az Egri Vasas Sportegyesület sportolója. Immáron 10 éve annak, hogy beleszeretett a birkózásba. A tavaly megrendezett Serdülő Országos Bajnokságon II. helyezést ért el kötöttfogásban. Egy korosztállyal fentebb a Kadet Országos Bajnokságon kötöttfogásban ugyancsak II. helyezést ért el, míg Diákolimpián szabadfogásban harmadik lett. Idén februárban Somogyjádon rendezték meg az év első kadet válogató versenyét, ahol a kötöttfogásúak 55 kilós súlycsoportjában diadalmaskodott. Ezzel a győzelemmel kivívta magának, hogy a világversenyeken ő képviselje ifjúsági korosztályban hazánkat. Az egri birkózó szakág egyik nagy reményű kiválósága.

Kimagasló tanulmányi eredményéért a KIVÁLÓ EGRI DIÁK kitüntetést az az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanulójának, Bátori Bencének adták át. Több országos versenyen ért el szép eredményt biológia és kémia tantárgyból. A 2019/2020-as tanév év végi tanulmányi átlaga (az előző évekhez hasonlóan) 5,00. Év végén sikeres érettségi vizsgát tett, kitűnő eredménnyel. Minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett. Emellett a Dr. Szentágothai János Biológia Verseny és a Kémia OKTV országos döntőjébe jutott. Bár a döntőt végül nem rendezték meg, de a szervezők az előző eredmények alapján végeredményt hirdettek: e szerint a 26. helyen végzett.

Kiváló tanulmányi eredményéért és kimagasló sportteljesítményéért EGER VÁROS JÓTANULÓJA, JÓ SPOTOLÓJA elismerő címet adományoztak az egri Kemény Ferenc Általános Iskola tanulójának Kovács Kevének, az Egri Városi Sportiskola sportolójának. Edzői: Gyöngy Attila, Szucsik Tamás, Madarasi Gábor, Lakatos András. Kovács Keve az egri Kemény Ferenc Általános Iskola tanulója, valamint az Egri Városi Sportiskola és az Egri Vasas Sportegyesület sportolója. Fiatal kora ellenére hatalmas reménységnek számít a birkózó sportág életében. A 2019-es év bővelkedett az EVSI – Egri Vasas SE sportolójának sikereiben. Diák II. korcsoportban a Kiskunfélegyházán megrendezett Országos Diákolimpia döntőjén kötöttfogású I. helyezett lett, valamint szabadfogásban is aranyérmet szerzett. Az Országos Bajnokságon kötöttfogásban II. helyezést, szabadfogásban pedig III. helyezést ért el. Kiváló sporteredményei mellett az iskolai kötelezettségeit sem hanyagolja el. Kedvenc tantárgyai a magyar irodalom és nyelvtan, amiben jeleskedik is. Magatartása példaértékű, szorgalmas, kiváló tanuló. Tanulmányi átlaga az elmúlt években 4,8.

Kiváló tanulmányi eredményéért és kimagasló sportteljesítményéért EGER VÁROS JÓ TANULÓJA, JÓ SPOTOLÓJA elismerő címet adományozott az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulójának Berecz Kornélnak, az Egri Labdarúgó Sport Kft. sportolójának. Edzője: Vitányi László. Berecz Kornél az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója, az Egri Labdarúgó Sport Kft. labdarúgója. A 2019 nyarán véget ért, országos másodosztályú bajnokságot veretlenül nyert csapat meghatározó játékosa: 24 bajnoki mérkőzésen 67 gólt szerzett. A 2020-ban a kialakult vírushelyzet miatt félbeszakadt bajnokságban csapata szintúgy a dobogós helyezésekért harcolt. Berecz Kornél 14 bajnoki mérkőzésen szerzett 23 góljával ismét harcban állt a gólkirályi címért. Teljesítményére Magyarország szinte összes labdarúgó akadémiája felfigyelt. 2019-

ben az U14-es magyar válogatott keretedzésén is részt vehetett. A pályán kívül is példát mutat, a szurkolók, a szülők, a játékostársak és az ellenfelek is felnéznek rá. Ezt bizonyítja, hogy az eddigi pályafutása során sem sárga, sem piros lapos

figyelmeztetést nem kapott a játékvezetőktől, ami szinte példa nélküli. Szeptembertől a MOL Fehérvár FC játékosa. Kiváló képességű, szorgalmas tanuló, a 2019/2020-as tanévben 4,75-ös átlagot teljesített.