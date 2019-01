Kiváló eredménnyel zárta az évet az egri turizmus

Eger folyamatosan az élmezőnyben szerepelt a turizmus terén tavaly, ha a vendégéjszakákat összegezték, rendre a top 3-ban szerepelt a hevesi megyeszékhely.

Tavaly is turisták ezreit látta vendégül a megyeszékhely, a város vonzereje a külföldiek között pedig még inkább megnőtt. Lengyelek, szlovákok, csehek is szép számban érkeztek Egerbe, akik szívesen látogatták egyebek között az egri várat.

– Egyre szélesebb körben ismerik emellett az Érseki Palotát s az Egri Road Beatles Múzeumot is – mondta el Sarusi-Kis Ádám turisztikai menedzser, hozzátéve: töretlenül népszerű a Kopcsik Marcipánia és a Termálfürdő is, a minaret pedig immár felújított állapotban várja látogatóit.

Az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. sikeres pályázatának eredményeképp a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnerei közé került, mely számos szakmai lehetőséget kínál a megyeszékhely turizmusának továbbfejlesztéséhez.

A város vonzereje legfőképp a külföldiek körében nőtt 2018-ban. Hegedűsné Majnár Márta, az Egri Városi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a hevesi megyeszékhely a vidéki célpontok közül Hajdúszoboszló mögött a második leglátogatottabb település volt.

– A vendégéjszakák száma – a még nem végleges összesítések szerint – meghaladja a 600 ezret, amely enyhén, de túlszárnyalja a 2017-es eredményt. A külföldiek által Egerben eltöltött vendégéjszakák aránya 2018-ban jelentősen nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 30 százalékot. Ez 2013-hoz viszonyítva majdnem megduplázódott – fejtette ki a szakember. Az élen a lengyel vendégek álltak, rajtuk kívül a cseh, a német, valamint a szlovák turisták is jelentős számban érkeztek a megyeszékhelyre.

– A város leglátogatottabb múzeuma továbbra is az egri vár, és örömünkre szolgál, hogy ez az intézmény egyben a vidéki Magyarország egyik legnépszerűbb látványossága is – tette hozzá Sarusi-Kis Ádám turisztikai menedzser. – Egyre szélesebb körben ismerik Egerből az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontot, valamint az Egri Road Beatles Múzeumot is, melyek mostanra önálló vonzerővé váltak.

A Termálfürdő, a Kopcsik Marcipánia és a Varázstorony a korábbi évekhez hasonlóan szintén töretlen népszerűségnek örvendenek, utóbbiak kiváltképp népszerűek az iskolai csoportok, valamint a családos utazók körében. Tavaly év végén befejeződött a minaret felújítása. Úgy tapasztaljuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek e török emlék iránt, így az idei évben már minden bizonnyal ez az épület is újra a város leglátogatottabb attrak­ciói közé fog tartozni – részletezte a szakember.

Ezekenkívül a szakember emlékeztetett: az Eger Városi Turisztikai Kft. fejlesztésében 2017 novemberére készült el a Visiteger.com turisztikai honlap, amely 2018. június 13-ig tesztüzemben működött. A honlap látogatottsága folyamatosan nő, a három nyári hónapban összesen közel 200 ezer oldalmegtekintést regisztráltak.

Hegedűsné Majnár Márta elmondta, az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. sikeres pályázatának eredményeképp a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnerei közé került. Hangsúlyozta, az elnyert cím számos szakmai lehetőséget kínál Eger turizmusának továbbfejlesztéséhez.