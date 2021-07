Kívül-belül megújult a hatvani Ady Endre Könyvtár

A fejlesztésnek köszönhetően a könyvtár korszerűbb körülmények között, új lehetőségekkel várja a látogatókat.

Átadták a felújított, hatvani Ady Endre Könyvtárat – tájékoztatta portálunkat Bátor Henrietta, a Hatvani Polgármesteri Hivatal titkársági asszisztense. Az intézmény ezzel újra elfoglalhatta méltó helyét a város főterén. A beruházás azonban nem csak azért jelentős, mert egy impozáns épületben vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat a hatvaniak.

A könyvtárban számos közösségi teret alakítottak ki, amelyeket a helyi csoportok, civil szervezetek is birtokba vehetnek, valamint az intézmény programjainak is helyet adnak. Az épület újragondolt, belső kialakítása is a nyitottságot tükrözi. A földszinten a gyermekkönyvtár helyiségei, így az olvasóterem és a foglalkoztató helyezkednek el, emellett itt található a könyvraktár és a rendezvényteremként funkcionáló tér is.

Az emeleten a felnőtt részleg kapott helyet a kölcsönzővel, az olvasóteremmel, helytörténeti gyűjteménnyel. A tetőtérben pedig a klubtermeket helyezték el, melyeket három – Hatvanhoz és a könyvtárhoz sok szállal kötődő – neves személyről neveztek el, Gódor Kálmán festőművészről, Perei Zoltán grafikusművészről és Ratkó József költőről, így is emléket állítva nekik.



Az első emeleti galérián Hatvan és a környék képzőművészeinek alkotásaiból készült kiállítás is látható. A képeket az alkotók a könyvtárnak adományozták. Az épületben az új lépcső mellett egy lift is megkönnyíti a közlekedést, valamint egy akadálymentes főbejáratot is kialakítottak.

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb hatvani kulturális fejlesztésének nevezte Horváth Richárd, a település polgármestere a beruházást.

A könyvtár felújítása csaknem 2200 négyzetméteren zajlott, a beruházás összértéke pedig mintegy 960 millió forint.

A több mint 600 millió forint pályázati forrást csaknem 360 millió forinttal egészítette ki a város. Ezen felül a támogatásnak köszönhetően 76 millió forint értékben új bútorok és informatikai eszközök is kerültek a könyvtárba.

A fejlesztésnek köszönhetően a könyvtár korszerűbb körülmények között, új lehetőségekkel szolgálja ki a látogatókat.

