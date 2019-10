Kívül-belül megújult Karácsond könyvtára

A megújult épületben lesznek klubfoglalkozások, író-olvasó találkozók és időszakos kiállítások is.

Csaknem 29 millió forintból újult meg kívül-belül a község könyvtárának épülete, tudatta portálunkkal Földi Csaba. A községvezető hozzátette, hogy a beruházás európai uniós pályázatból valósult meg, amely elsősorban az épület energetikai korszerűsítését, nyílászárók és a tetőszerkezet cseréjét, a ház homlokzatának, lábazatának helyreállítását, hőszigetelést, kültéri burkolat készítését és az épület napelemekkel való ellátását tartalmazta.

– Nagy öröm számomra, hogy egy újabb felújított, energetikailag korszerűsített, komfortos és a mai kor követelményeinek megfelelő intézményt adhattunk át a lakosoknak. A könyvtár, információs és közösségi hely megújítása a külső rekonstrukciónál nem állt meg, hiszen az önkormányzat önerőből belülről is rendbe tette az épületet, elvégeztette az intézmény udvarának tereprendezési munkálatait, valamint az épület előtt található parkoló kialakítását is – részletezte.

A Nemzeti Kulturális Alap Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című nyertes pályázatuk kapcsán pedig csaknem három és fél millió forint értékben a könyvtári eszközkészlet is gyarapodott. – Ez az újonnan átadott közösségi hely természetesen nemcsak könyvtári szolgáltatást nyújt majd a településen élő, olvasni szerető polgárok számára, hiszen ide várjuk mostantól a helyi civil szervezeteinket is. A jövőbeli tervek szerint ez az épület ad majd otthont a különböző – lakossági igények alapján működtethető – klubfoglalkozásoknak, író-olvasó találkozóknak, állandó és időszakos kiállításoknak is – mondta Földi Csaba.