Klimatizálnák a városi sportcsarnokot

A csarnok számos városi eseménynek ad otthont a sportrendezvényeken túl is.

Az önkormányzat részt vesz a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) által ötödik alkalommal kiírt országos tornaterem-felújítási programban – tájékoztatta portálunkat a helyhatóság sajtóreferense. Pifkó Tamás elmondta, a képviselők úgy döntöttek, hogy a Dr. Fejes András Sportcsarnok klimatizálására nyújtanak be pályázatot a szövetséghez.

A beruházás teljes értéke meghaladja a negyvenmillió forintot, amelynek hetven százalékát az MKSZ vállalja magára, így az önkormányzatnak csaknem 12 millió forintba kerül a légkondicionáló kiépítése. Kifejtette, a csarnok számos városi eseménynek ad otthont a sportrendezvényeken túl is, így annak fejlesztése, komfortosabbá tétele is időszerű.

A környéken egyedülálló sport- és rendezvénycsarnok egykoron azért jött létre, hogy a kulturális eseményeken túl az egészséges életmód, továbbá a szabadidős tevékenységek és a versenysport számos területét megismertesse és megkedveltesse a térségben élők emberekkel.

A sajtóreferens hozzátette még azt is, hasonló konstrukcióban valósulhatna meg az új bemelegítőcsarnokhoz kötelezően megépítendő katasztrófavédelmi felvonulási út, amelyre a Gyöngyösi Kézilabda Klub nyújtott be tao-­támogatási kérelmet. Az önkormányzat ebben az esetben is a pályázat 30 százalékos önerejét biztosítja.