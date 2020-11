Klímaváltozás Egerben: nagyon sok még a tennivaló a zöld átálláshoz

Klímaváltozás földtudományos szemmel címmel tartottak előadássorozatot az egyetemen. Ezen elhangzott, hogy a klímaváltozás kérdése nem egyszerű, hiszen időben távoli helyzetet kell megoldani a jelenben.

A rendezvényen dr. Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár tartotta meg plenáris előadását Klímasemlegesség az Európai Zöld Megállapodás tükrében címmel. A szakember szólt azokról a célokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, vagyis, az üvegházhatású gázok kibocsátását nullára csökkentsük. Ehhez több területen is lépéseket kell tenni.

Ezek között említette például az energiaellátás tisztává, megfizethetővé és biztonságossá tételét, az ipar mozgósítását az innovációk terén, valamint az épületek energiahatékonyságának biztosítását is. Utóbbihoz hozzáfűzte, az épületeknek Európában hetven, hazánkban kilencven százalékát közel nulla energiaszintűvé kellene tenni 2050-re. A közlekedés szintén átalakítást igényel, hiszen jelenleg a pozitív változásokat ellensúlyozza a dinamikusan emelkedő károsanyag-kibocsátás. Beszélt arról is, hogy szükség van erdővédelemre, ami nem csak a zöldfelületek mennyiségére vonatkozik, hanem azok minőségére is.

– Fontos, hogy egy erdő megtartsa nyelőfunkcióját az üvegházhatású gázok kibocsátása terén, s ne váljon kibocsátóvá – fogalmazott.

A Zöld Megállapodás célja, amit az Európai Unió tagjai kötnek egymással, hogy a megszűnjön a károsanyag-kibocsátás 2050-re, s a gazdaság növekedése ne legyen erőforrás-függő. Ehhez az Európai Bizottság beruházási tervet, igazságos átmeneti mechanizmust is biztosít a szereplőknek.

Hangsúlyozta, mindezek eléréséhez jelentős beruházásokra van szükség. S bár a zöld átálláshoz mindenkinek – régiós és ágazati szinten egyaránt – hozzá kell járulnia, az ezzel járó terhek nem egyformák. Arra is kitért, a megállapodás része az az elv is, miszerint senki nem maradhat ki, méltányos és igazságos átállás a cél. Így testre szabott pénzügyi és gyakorlati támogatást nyújtanak az érintetteknek.

Dr. Botos Barbara kiemelte, a klímaváltozás tekintetében nem lehetünk pesszimisták, de optimisták sem, bíznunk kell a technológiákban és a lehetőségekben.

– Nehéz, hiszen időben és térben távoli problémákra kell megoldást találni a jelenben – összegzett.