Kóbor kutyák, drogfogyasztás és illegális szemetelés okoz gondot Kerecsenden

Megtartotta idei első ülését az önkormányzat öttagú közbiztonsági és köztisztasági bizottsága. Sok probléma szóba került, a kóbor kutyáktól a drogfogyasztáson át az illegális szemetelésig. Megoldásokat keresnek.

Az elmúlt időszak lakossági panaszait, sérelmeit vették számba az önkormányzat legutóbbi ülésén a közbiztonsági és köztisztasági bizottság tagjai. Prokaj Milán, a grémium elnöke úgy nyilatkozott lapunknak, sok a tennivaló, ám a lakosság összefogásával van esély arra, hogy ezek nagy részét orvosolják.

A tanácskozáson a közbiztonsággal, köztisztasággal kapcsolatos kérdések követték egymást. Burai József arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul nagy probléma a drogterjesztés és -fogyasztás. Számos feljelentést tettek az érintettek a rendőrségen – nevekkel, címekkel, ám az eredmények még váratnak magukra. Szóvá tették azt is, hogy a településen gombamód szaporodnak az illegális szemétkupacok. Molnár Attila mezőőr felvetette, hogy a szemetelés visszaszorítására a régi idők mintájára utcafelelősöket lehetne kijelölni. Szorgalmazta, hogy minél több biztonsági kamerát szereljenek fel. Lehetőleg úgy, hogy azok működjenek is. Probléma a közterületen parkolás is, ami nehezíti a közlekedést.

Schreiner Attila ­körzeti megbízott megerősítette, a szemetelés nagy probléma, többször is bírságoltak már emiatt. Szükségesnek tartja a kamerarendszer fejlesztését is, hangzott el a tanácskozáson. A droggal kapcsolatban tavaly két fórumot is szerveztek a faluban, ám az érdeklődés csekély volt. A rendőr úgy vélte, a hatályos jogszabályok miatt nehéz hatékonyan gátat vetni az új pszichoaktív anyag terjedésének. Csak a terjesztő ellen tudnak eljárást indítani, de ehhez egészen konkrét és pontos bizonyítékokra van szükség. Az elmúlt évben egyébként számos elkövetőt állítottak elő. Ezekben az esetekben a térfigyelő kamerák is sokat segíthetnének. Előrelépés lenne az is, ha a renitens személyeket kiközösítenék. Elmondta, többször előfordult, hogy a máshol lopott árut a településen adták el. Ebben felelőssége van annak is, aki irreálisan olcsón vett valamit. A körzeti megbízott előrebocsátotta, várhatóan lesz fokozott rendőrségi ellenőrzés, de szükséges a helyiek támogatása és összefogása is.

Sári László polgármester arról beszélt az ülésen: az építőiparnak köszönhetően, aki akar, most dolgozhat és dolgozik is. Csupán egy pár ember van a faluban, akivel folyamatosan gond van. Hangsúlyozta, a mezőőr és körzeti rendőrök hozzáállása példaértékű, mindig lehet rájuk számítani, akár szabadság idején is. A helybeliek egy részének hozzáállása azonban problémát okoz. A polgármester szerint a biztonsági kamerák egy része jól működik, azokkal van gond, amiket térségi együttműködéssel telepítettek. Egy felmérés szerint huszonkét további kamerára lenne szükség ahhoz, hogy jusson minden kritikus pontra.

– A droggal kapcsolatban a szülőknek is van felelőssége, be kellene látni, nem hunyhatnak szemet a gyermekeik cselekedetei felett – tette hozzá.

Hócza György, a polgárőrség vezetője kiemelte: a munkájukat önkéntesen végzik. A faluban két ilyen szervezet működik. Az általa vezetettnél tíz főre apadt az állandó létszám. A szervezet azonban jól felszerelt, a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Ezen nem múlik a biztonság…